Умер председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев умер на 81-м году жизни, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на высшую инстанцию в РФ. Он находился на посту главы ВС России с 26 декабря 1991 года. По данным источника издания, причиной смерти Лебедева стала продолжительная болезнь. Как пишет газета, у него была онкология.

Был настоящим бойцом. Сражался до конца. Участвовал в работе Верховного суда буквально до последнего дня, — рассказал источник.

Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. За свою долгую службу он был удостоен множества государственных наград за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка, за совершенствование судебной системы и многолетнюю добросовестную работу.

В феврале в Санкт-Петербурге скончался первый начальник регионального управления по борьбе с организованной преступностью генерал-майор Сергей Сидоренко, ему было 75 лет. Он ушел из жизни после тяжелой болезни. Сидоренко был назначен начальником оперативно-разыскного бюро при ГУ МВД в 1991 году.

До этого стало известно, что в Москве в возрасте 89 лет умер один из основоположников клинической фармакологии в России академик РАН Владимир Кукес. Смерть наступила от естественных причин. Тело ученого обнаружили 5 февраля в его столичной квартире.