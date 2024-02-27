Умер отменивший маски в пандемию мэр российского города Мэр Саянска Боровский скончался на 64-м году жизни

Фото: t.me/oleg_borovsky

Олег Боровский

Мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский скончался в возрасте 63 лет, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев. Глава региона назвал смерть политика большой утратой не только для города, но и для всей области.

Трагическая новость — скоропостижно скончался наш коллега, мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский. Это огромная утрата не только для Саянска, но и для всей области. Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей, — написал Кобзев.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Боровского. Он также добавил, что недавно бывший мэр Саянска ездил на передовую и передал бойцам очередную партию гуманитарного груза.

Весной 2022 года Боровский отменил обязательное ношение медицинских масок на территории городского округа в период пандемии COVID-19. После этого управление Роспотребнадзора по Иркутской области вынесло ему предостережение о недопустимости нарушения требований по обязательному масочному режиму.

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