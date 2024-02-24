Путин отреагировал на смерть главы Верховного суда России Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Верховного суда России

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Вячеслава Лебедева, занимавшего пост председателя Верховного суда России, обращение главы государства опубликовал официальный сайт Кремля. Вячеслав Лебедев скончался на 81-м году жизни.

Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Вячеслава Михайловича Лебедева. Вячеслав Михайлович был блестящим юристом, крупным ученым, педагогом. Он посвятил себя служению Закону, внес поистине выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, юридической науки, — говорится в телеграмме.

Российский лидер также отметил, что коллеги Лебедева ценили его профессионализм и принципиальность. Кроме того, он отличался особой преданностью своему делу.

Добрая память об этом замечательном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников, в наших сердцах, — следует из обращения.

Вячеслав Лебедев находился на посту главы ВС с 26 декабря 1991 года. По данным источников, причиной смерти Лебедева стала продолжительная болезнь. Как пишет «Коммерсант», у него была онкология.

Новым временным руководителем Верховного суда РФ назначен первый заместитель председателя Петр Серков. В скором времени будет открыта вакансия нового главы Верховного суда России.