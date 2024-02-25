Бари Алибасова экстренно госпитализировали в Москве «112»: в Москве Бари Алибасова экстренно госпитализировали с инсультом

Фото: Global Look Press

Бари Алибасов

Telegram-канал «112» пишет, что основателя группы «На-На» Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию одной из столичных клиник. По данным канала, медики диагностировали 76-летнему артисту инсульт.

Авторы утверждают, что продюсер почувствовал себя плохо днем. По информации канала, ему потребовалась экстренная помощь докторов, в момент госпитализации Алибасов находился в состоянии оглушения.

Ранее в Москве госпитализировали юмориста Евгения Петросяна, который поскользнулся на льду и получил перелом предплечья со смещением. По словам писателя-сатирика Георгия Терикова, ему должны были провести операцию. Он добавил, что здоровью юмориста ничего не угрожает. Петросяну планировали установить титановые пластины, однако с хирургическим вмешательством решили повременить из-за препаратов, которые принимает 78-летний артист.

До этого стало известно о госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского в Санкт-Петербурге. У артиста возникли проблемы с сердцем. Актер находился на лечении в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. В начале февраля появилась информация, что Боярского выписали из больницы после проведения операции на сердце. Состояние актера оценивается как удовлетворительное. Сам Боярский поблагодарил врачей за блестящую операцию.