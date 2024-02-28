Что за громкий скандал с участником СВО и хозяйкой кафе случился в Люберцах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК по Московской области Александру Старикову доложить о расследовании уголовного дела в отношении владелицы кафе, которая отказалась обслуживать участника спецоперации в подмосковных Люберцах. Что случилось, каковы причины и последствия конфликта?

Что произошло в Люберцах

Инцидент между владелицей кафе и участником СВО произошел на прошлой неделе в Люберцах. Об этом женщина рассказала в своих социальных сетях. По ее словам, мужчина якобы вел себя, «мягко говоря, не очень», на что ей пожаловалась сотрудница заведения. После этого она пришла в зал и попросила военнослужащего покинуть помещение.

«Я пришла и за две минуты уладила эту ситуацию. Без крика, без мата и прочего, просто попросила покинуть помещение. Бомжей я уже выгоняла, а теперь и горе-бойцы есть в моем списке», — рассказала она.

После этого на владелицу кафе написали заявление в полицию активисты «Русской общины ZOV». Они заявили, что женщина размещала на своих страницах видео с митингов против СВО, и просили правоохранителей проверить ее также на причастность к финансированию ВСУ.

Фото: МО Украины

«Русская община Юго-Восточного округа Москвы вместе с общиной Люберец добиваются наказания владелицы кафе, где отказываются обслуживать участников СВО», — говорилось в публикации активистов в Telegram-канале.

26 февраля стало известно, что решением Люберецкого городского суда женщина была оштрафована на 45 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции установлено, что комментарий разместила жительница города Люберцы 1997 года рождения, которая была доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На основании собранных материалов полицейскими составлен административный протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях», — сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Что рассказали в СК РФ о ситуации в Люберцах

Следователи возбудили уголовное дело против владелицы нескольких кафе в подмосковных Люберцах, которая отказалась обслуживать вернувшегося со спецоперации российского военного, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также глава СК Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову доложить о расследовании уголовного дела.

«Главным следственным управлением СК России по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — рассказали в пресс-службе СК РФ.

Ей может грозить денежный штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда еще в России были подобные инциденты с участниками СВО

22 февраля телеканал «Кстати... Новости Нижнего Новгорода» сообщил, что российского военнослужащего, который вернулся из зоны проведения СВО, не пустили в два клуба Нижнего Новгорода из-за внешнего вида.

«В таком виде не получится, переоденьтесь, пожалуйста. <...> У нас просто в форме нельзя. <...> Да, прям администрация сказала — в камуфляже никак», — рассказал один из сотрудников заведения.

Мужчина объяснил, что после приезда сразу же решил с женой и друзьями пойти в одно из заведений, поэтому не успел переодеться. По его словам, он гордится своей формой, а охранники клубов не имеют права не пускать в таком виде в клуб.

11 февраля российский военнослужащий в Telegram-канале «ЧП-Нижневартовск» рассказал, что его с другом не пустили в один из баров Нижневартовска, потому что они пришли в военной форме.

«С другом решили сходить в „Авику“, естественно, я был в форме. Какой-то мужик, типа хозяин, сказал, что я рекламщик СВО. Вел себя агрессивно и матом просил меня удалиться», — пояснил он.

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