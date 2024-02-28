Хозяйке кафе в Люберцах грозит тюрьма за отказ обслуживать бойца СВО СК возбудил дело против хозяйки кафе в Люберцах, которая выпроводила бойца СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело против владелицы нескольких кафе в подмосковных Люберцах, которая отказалась обслуживать вернувшегося со спецоперации российского военного, сообщила пресс-служба ведомства. Девушку обвиняют по статье о публичном возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства в отношении участников СВО.

Как отмечается, предпринимательница хвасталась в социальных сетях, что не пускала в свои заведения военных — участников спецоперации. За это ей может грозить до пяти лет колонии. В СК планируют провести ряд лингвистических экспертиз.

Ранее стало известно, что Следственный комитет расследует уголовное дело после инцидента в Люберцах, когда владелица сети предприятий общепита не пустила участников СВО в кафе и выложила в соцсетях экстремистский пост. С инициативой в Следком обратились общественники, которых возмутило случившееся. Ход и результаты следствия поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

До этого похожий случай произошел в Ханты-Мансийском автономном округе. Участника спецоперации, одетого в военную форму, не пустили в один из баров Нижневартовска. Сотрудники заведения назвали бойца «рекламщиком СВО» и потребовали уйти.