Участника спецоперации не пустили в бар Нижневартовска из-за формы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник специальной военной операции сообщил в Telegram-канале «ЧП-Нижневартовск», что его с другом не пустили в один из баров города, где они решили отдохнуть. По словам мужчины, он пришел в кафе в форме. Увидев это, один из сотрудников заведения назвал бойца «рекламщиком СВО» и потребовал уйти.

С другом решили сходить в «Авику», естественно, я был в форме. Какой-то мужик, типа хозяин, сказал, что я рекламщик СВО. Вел себя агрессивно и матом просил меня удалиться, — сообщил участник СВО.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на бойца СВО в Ульяновске. Такое распоряжение поступило после сообщений, что полиция не предприняла никаких действий по данному инциденту. По информации Telegram-каналов, нападение на военного совершила семейная пара, у пострадавшего зафиксировали перелом позвоночника.

Между тем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала историю, с которой к ней обратилась жительница Истры после травли ее детей — ученика гимназии и воспитанницы детского сада. По словам матери пострадавших, ее детей начали унижать после того, как она организовала сбор помощи бойцам СВО. Дочери женщины при этом досталось за то, что она выиграла соревнования и вышла на награждении в футболке от певца SHAMAN с надписью «Я русский».