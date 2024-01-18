Детей бойца СВО затравили в школе за футболку от SHAMAN и сбор гумпомощи Мизулина обратится в СК из-за травли детей бойца СВО в школе Истры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале рассказала историю, с которой к ней обратилась жительница Истры после травли ее детей — ученика гимназии и воспитанницы детского сада. По словам матери пострадавших, ее детей начали унижать после того, как она организовала сбор помощи бойцам СВО. Дочери женщины при этом досталось за то, что выиграла соревнования и вышла на награждении в кофте от певца SHAMAN с надписью «Я русский». Мизулина намерена обратиться в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации.

Ко мне обратилась женщина: ее сын учился в Павловской гимназии г. Истра, а дочь ходит в садик при школе. Отец ребят — участник СВО. После того как женщина организовала в школе сбор гумпомощи для бойцов на СВО, педагоги школы начали травить ее сына, придираться <...> Дочь женщины занимается в гимназии плаванием и выиграла соревнования. На награждении она была в кофте с надписью «Я русский», которую ей подарил SHAMAN, — рассказала Мизулина.

По ее словам, у мальчика от травли начались проблемы со здоровьем. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что завуч даже позволила себе распускать руки и толкать ребенка. Девочку и вовсе перестали отправлять на соревнования, а на фотографии с награждения надпись на майке замазали, что, по мнению Мизулиной, является разжиганием межнациональной розни.

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