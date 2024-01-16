В Госдуме предложили жесткую меру борьбы с школьным буллингом Депутат Метелев: родителей школьных буллеров необходимо штрафовать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Разработанный в Госдуме законопроект о противодействии травле детей в школах предусматривает в том числе введение штрафов для родителей буллеров, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» один из авторов документа, руководитель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, для решения проблемы необходимо введение норм, обязательных для каждой школы.

Мы предлагаем, чтобы появилась административная ответственность для родителей в том случае, если в отношении ребенка начали соответствующую профилактическую работу, — отметил депутат.

Он подчеркнул, что само понятие буллинга нуждается в законодательном определении. По словам парламентария, это систематическая травля, психологическое и физическое насилие над человеком или группой лиц как в офлайне, так и в интернете. Сегодня на школьников, которые травят товарищей, практически невозможно оказать индивидуально-профилактическое воздействие или исключить их из школы. Авторы законопроекта предлагают предусмотреть для школ возможность ходатайствовать о переводе буллера в специализированное учебное заведение либо о его отчислении.

Однозначно нужно заложить механизм, который бы останавливал подростка в травле. Он должен понимать, что в конце концов может быть исключен, — подчеркнул Метелев.

Он добавил, что законопроекту предстоит пройти экспертное и общественное обсуждение, по итогам которых документ доработают.

Ранее в Татарстане полиция задержала подростка, который собирал информацию о способах и приемах совершения убийств школьников. По словам знакомых задержанного, он мог решиться на такой шаг из-за буллинга со стороны сверстников.