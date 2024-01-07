Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на бойца СВО в Ульяновске

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Александр Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на участника спецоперации в Ульяновске, сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, распоряжение поступило после сведений в СМИ, что полиция не предприняла никаких действий по данному инциденту.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Ульяновской области Михайлову С.Ю. возбудить и расследовать уголовное дело по сообщению о противоправных действиях в отношении участника СВО и членов его семьи, — сказали в СК.

Ведомство со ссылкой на заявителя уточнило, что обращение к участковому было проигнорировано. Также, несмотря на заключение судебно-медицинской экспертизы и показания очевидцев, полиция не предприняла должных мер в отношении напавшего, который продолжает сыпать угрозами в адрес пострадавших, указали в СК.

Накануне Telegram-канал Readovka сообщил, что полиция в Ульяновске отказалась возбуждать уголовное дело по факту нападения на участника СВО Сергея. Как пишет канал, теперь его супруге Ольге и детям поступают угрозы.

Readovka писала, что нападение совершила пьяная семейная пара, при этом мужчину и женщину не стали привлекать к ответственности, несмотря на то, что они сломали пострадавшему позвонок. По информации канала, поводом для конфликта стало замечание из-за шума под окнами, когда вечером Ольга и Сергей укладывали спать детей.