Полиция в Ульяновске отказалась заводить дело о нападении на участника СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ульяновске в полиции отказались возбуждать уголовное дело по факту нападения на участника СВО, сообщает Telegram-канал Readovka. По словам супруги бойца, теперь ей и детям поступают угрозы, пока муж на военной службе.

Он переживает, что сидевший уголовник открыто угрожает ему, мне, детям, а он не сможет нас защитить вдали. Мы написали еще одно повторное заявление, так как есть свидетель, который видел, что он душил мужа, — сообщила жена военнослужащего.

Ольга С. рассказала каналу, что на ее супруга Сергея совершила нападение пьяная семейная пара. При этом мужчину и женщину не стали привлекать к ответственности, несмотря на то, что, по ее словам, они сломали ее мужу позвонок.

Поводом для конфликта стало замечание из-за шума под окнами, когда вечером Ольга и Сергей укладывали спать детей, одному ребенку скоро предстояла операция. Участковый не стал реагировать на обращения. Шумная пара стала угрожать бойцу, что сначала они подкараулят его жену, а потом вместе с сообщниками расправятся с ней.

Канал пишет, что есть результаты судебной экспертизы, подтверждающие, что повреждения на теле пострадавшего похожи на следы удушения. Ольга подчеркнула, что угрожавший мужчина ранее уже был судим, он остается на свободе.

Ранее появилось полное видео нападения нескольких человек на ветерана СВО на улице в Челябинске. Толпа избила участника спецоперации в новогоднюю ночь, когда он ждал такси. Трое подозреваемых были задержаны.