СК расследует дело по отказу пускать бойцов СВО в кафе в Люберцах

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Следственный комитет расследует уголовное дело после инцидента в подмосковных Люберцах, когда владелица сети предприятий общепита не пустила участников СВО в кафе и выложила в соцсетях экстремистский пост, сообщила пресс-служба СК Российской Федерации. Там отметили, что женщине вменяются преступления, предусмотренные частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В сети Интернет размещено обращение к председателю Следственного комитета активистов общественной организации, в котором сообщается, что в городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера, — отметили в ведомстве.

Ранее российского бойца, который приехал в отпуск из зоны проведения специальной военной операции, не впустили в два клуба в Нижнем Новгороде. Охранники отказались пропускать мужчину из-за одежды камуфляжной расцветки. По словам военнослужащего, он с женой и друзьями решил отдохнуть в клубе сразу после приезда, поэтому не успел переодеться. Мужчина заявил, что гордится своей формой, и у охранников заведений нет никаких оснований запрещать ему находиться в помещениях в таком виде.

До этого похожий случай произошел в Ханты-Мансийском автономном округе. Участника спецоперации, одетого в военную форму, не пустили в один из баров Нижневартовска. Сотрудники заведения назвали бойца «рекламщиком СВО» и потребовали уйти.