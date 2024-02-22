Вернувшегося с СВО бойца не впустили в два российских клуба Бойца СВО не впустили в два клуба из-за военной формы в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российского бойца, который приехал в отпуск из зоны проведения специальной военной операции, не впустили в два клуба в Нижнем Новгороде, говорится в репортаже телеканала «Кстати Новости Нижнего Новгорода». Охранники отказались пропускать мужчину, сославшись на соответствующее распоряжение администрации.

В таком виде не получится, переоденьтесь, пожалуйста. <...> У нас просто в форме нельзя. <...> Да, прям администрация сказала — в камуфляже никак, — заявил сотрудник одного из клубов.

По словам военнослужащего, он с женой и друзьями решил отдохнуть в клубе сразу после приезда, поэтому не успел переодеться. Мужчина заявил, что гордится своей формой и у охранников заведений нет никаких оснований запрещать ему находиться в помещениях в таком виде.

Ранее похожий случай произошел в Ханты-Мансийском автономном округе. Участника спецоперации, одетого в военную форму, не пустили в один из баров Нижневартовска. Сотрудники заведения назвали бойца «рекламщиком СВО» и потребовали уйти. По словам военного, один из работников бара вел себя крайне агрессивно и использовал нецензурную лексику.