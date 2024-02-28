Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января 2024 года дисквалифицировал на четыре года фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Чем сейчас занимается россиянка, какие последние новости о ней выходили?
«На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой от 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями», — говорилось в заявлении пресс-службы CAS.
Вернуться к соревнованиям фигуристка, согласно решению суда, сможет с 24 декабря 2025 года, когда истечет срок ее дисквалификации.
Последние новости о Камиле Валиевой
Валиева 31 января впервые появилась на публике после оглашения решения Спортивного арбитражного суда о ее дисквалификации. Спортсменка посетила хоккейный матч между клубами ЦСКА и «Торпедо».
В допинг-пробе Валиевой, помимо триметазидина, был обнаружен ряд разрешенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) веществ, которые могли повлиять на строгость вердикта о ее дисквалификации, написало 2 февраля финское издание Yle.
Валиева озвучивала три версии попадания запрещенного препарата в ее организм. Материал об этом был размещен 7 февраля на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). По мнению спортсменки, триметазидин мог оказаться в крови вследствие обеда у дедушки, загрязненной добавки или саботажа. Фигуристка не исключила, что кто-то из других спортсменов мог подсыпать допинг в ее еду на чемпионате России.
Однако в документе CAS подвергается критике версия спортсменки о попадании в ее организм запрещенных веществ в результате употребления клубничного десерта, приготовленного ее дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои лекарства. В объяснениях РУСАДА, приведенных в пункте 140 документа, утверждается, что якобы нет никаких доказательств от самой спортсменки, что дед Геннадий Соловьев вообще существует.
С 21 февраля по 3 марта в Казани проходит международный турнир «Игры будущего». Камила Валиева изначально должна была стать послом турнира, но из-за дисквалификации приняла участие в церемонии открытия в качестве почетного гостя. В телетрансляции было видно, что фигуристка находилась на трибуне для ВИП-гостей рядом с президентом России Владимиром Путиным.
«Как гость она может быть на трибунах. Главное, что она не тренируется и не выступает на спортивных соревнованиях», — ответил представитель Игр будущего на вопрос о допуске россиянки на турнир.
27 февраля стало известно, что фигуристка Камила Валиева стала членом жюри на второй игре 1/8 финала Высшей лиги КВН. Съемки программы прошли в Центральном академическом театре Российской Армии. Отмечается, что ведущим шоу будет Дмитрий Хрусталев. Представляя Валиеву, он отметил, что она «для нас все равно олимпийская чемпионка».
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