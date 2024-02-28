Что сейчас с Камилой Валиевой: чем занимается, последние новости о ней

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Камила Валиева

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января 2024 года дисквалифицировал на четыре года фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Чем сейчас занимается россиянка, какие последние новости о ней выходили?

«На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой от 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями», — говорилось в заявлении пресс-службы CAS.

Вернуться к соревнованиям фигуристка, согласно решению суда, сможет с 24 декабря 2025 года, когда истечет срок ее дисквалификации.

Последние новости о Камиле Валиевой

Валиева 31 января впервые появилась на публике после оглашения решения Спортивного арбитражного суда о ее дисквалификации. Спортсменка посетила хоккейный матч между клубами ЦСКА и «Торпедо».

В допинг-пробе Валиевой, помимо триметазидина, был обнаружен ряд разрешенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) веществ, которые могли повлиять на строгость вердикта о ее дисквалификации, написало 2 февраля финское издание Yle.

Валиева озвучивала три версии попадания запрещенного препарата в ее организм. Материал об этом был размещен 7 февраля на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). По мнению спортсменки, триметазидин мог оказаться в крови вследствие обеда у дедушки, загрязненной добавки или саботажа. Фигуристка не исключила, что кто-то из других спортсменов мог подсыпать допинг в ее еду на чемпионате России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

Однако в документе CAS подвергается критике версия спортсменки о попадании в ее организм запрещенных веществ в результате употребления клубничного десерта, приготовленного ее дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои лекарства. В объяснениях РУСАДА, приведенных в пункте 140 документа, утверждается, что якобы нет никаких доказательств от самой спортсменки, что дед Геннадий Соловьев вообще существует.

С 21 февраля по 3 марта в Казани проходит международный турнир «Игры будущего». Камила Валиева изначально должна была стать послом турнира, но из-за дисквалификации приняла участие в церемонии открытия в качестве почетного гостя. В телетрансляции было видно, что фигуристка находилась на трибуне для ВИП-гостей рядом с президентом России Владимиром Путиным.

«Как гость она может быть на трибунах. Главное, что она не тренируется и не выступает на спортивных соревнованиях», — ответил представитель Игр будущего на вопрос о допуске россиянки на турнир.

27 февраля стало известно, что фигуристка Камила Валиева стала членом жюри на второй игре 1/8 финала Высшей лиги КВН. Съемки программы прошли в Центральном академическом театре Российской Армии. Отмечается, что ведущим шоу будет Дмитрий Хрусталев. Представляя Валиеву, он отметил, что она «для нас все равно олимпийская чемпионка».

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