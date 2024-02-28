Владимир Путин: последние новости 28 февраля, слухи, визиты, переговоры

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сегодня, 28 февраля, прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Какие еще последние новости выходили о российском лидере, чем он сейчас занимается?

Лебедев умер 23 февраля на 81-м году жизни. Председателем Верховного суда РФ он был с 26 декабря 1991 года. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Последние новости о Владимире Путине

Американская компания PlanetRisk пыталась отслеживать передвижения Путина, написало сегодня издание Wired со ссылкой на книгу бывшего корреспондента Wall Street Journal. По данным журналистов, в 2016 году компания создала технологию Locomotive для отслеживания смартфонов с использованием коммерческих данных. Wired отмечает, что наблюдаемые с помощью Locomotive устройства не принадлежали президенту РФ. Однако в PlanetRisk полагали, что эти устройства принадлежали водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим советникам и «другому вспомогательному персоналу», подчеркнул источник. Locomotive был впоследствии переименован в VISR и начал использоваться американским разведсообществом и спецслужбами, добавило издание.

Американский журналист Такер Карлсон вчера заявил, что ему была очевидна ложь Запада о ситуации на Украине. По этой причине он решил записать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Также журналист рассказал, что адвокаты предупредили его о возможном задержании в США за беседу с главой России. По словам Карлсона, такой вывод юристов его «взбесил» — и он связался с главным адвокатом.

Фото: kremlin.ru Такер Карлсон и Владимир Путин

«Он сказал, что многое будет зависеть от вопросов, которые вы зададите Путину. Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», — отметил он.

Также телеведущий добавил, что, находясь в России, он не чувствовал себя в опасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, «как экс-глава Белого дома Дональд Трамп может быть на стороне Владимира Путина». По его словам, которые приводит CNN, бывший лидер США «не знает президента РФ».

Власти ЮАР не смогут обеспечить безопасность поездки президента Владимира Путина в республику из-за ордера Международного уголовного суда (МУС) на его арест, заявил вчера южноафриканский посол в Москве Мзувукиле Джефф Макетука. Поэтому между главами государств была достигнута дружеская договоренность, что российский лидер пока не будет посещать Южную Африку, добавил дипломат.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вчера заявил, что Путин продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию, 28 февраля публичных мероприятий не запланировано, идет напряженная работа, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Владимир Путин вчера поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций Вооруженных сил России с профессиональным праздником.

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