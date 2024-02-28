Путин приехал на церемонию прощания с Лебедевым

Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прибыл в Дом союзов в Москве, сообщает ТАСС. В Колонном зале проходит церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым.

В зале находится большой экран с портретом Лебедева, расставлены венки с траурными лентами — от президента РФ, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, администрации президента, председателя правительства Михаила Мишустина, Совета Федерации, Госдумы. Рядом с гробом установлены портрет и отличительные знаки, которыми награждали председателя Верховного суда. Во время церемонии службу несет почетный караул.

Лебедев ушел из жизни 23 февраля в возрасте 80 лет. Он занимал пост председателя Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года — пост председателя Верховного суда РФ. За время службы в Верховном суде Лебедева удостоили множества госнаград, в том числе за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка.

Лебедева планируют похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве. Причиной смерти могла послужить продолжительная болезнь, вызванная онкологическим процессом.

Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Лебедева. Российский лидер также отметил, что коллеги председателя Верховного суда РФ ценили его профессионализм и принципиальность.