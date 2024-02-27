Стало известно, где похоронят главу Верховного суда РИА Новости: главу ВС Лебедева планируют похоронить на Новодевичьем кладбище

Фото: Kremlin.ru

Вячеслав Лебедев

Председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева планируют похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Церемония пройдет в среду, 28 февраля.

Лебедева планируется похоронить на Новодевичьем кладбище в среду, — сказал источник.

Вячеслав Лебедев умер на 81-м году жизни. Он находился на посту главы Верховного суда РФ с 26 декабря 1991 года. По данным источников, причиной смерти Лебедева стала продолжительная болезнь. Как пишет «Коммерсант», у него была онкология.

За долгую службу в Верховном суде Лебедев был удостоен множества государственных наград, в том числе за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка. Его деятельность также отмечена наградами за совершенствование судебной системы и многолетнюю добросовестную работу.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Лебедева. Российский лидер также отметил, что коллеги Лебедева ценили его профессионализм и принципиальность.