Названа американская фирма, которая устроила слежку за Путиным Экс-журналист WSJ Тау: фирма PlanetRisk отслеживала передвижения Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Американская компания PlanetRisk пыталась отследить передвижения президента России Владимира Путина, заявил бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау. В 2016 году фирма разработала технологию Locomotive, предназначенную для отслеживания смартфонов с применением коммерческих данных, передает издание Wired со ссылкой на книгу Тау.

Получив набор данных о России, команда (PlanetRisk. — NEWS.ru) осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении <...> Путина, — сказано в материале.

По его словам, отслеживаемые устройства принадлежали не российскому лидеру, а политическим советникам, сотрудникам службы безопасности, водителям и другому персоналу. При этом, по данным издания, благодаря их телефонам в компании PlanetRisk знали, куда направляется Путин и в каком окружении он находится.

Ранее бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что за ним следили спецслужбы Соединенных Штатов перед тем, как он взял интервью у Путина. По словам американского журналиста, ему и его другу звонили сотрудники газеты The New York Times и интересовались о дате беседы с российским лидером. Хотя, как отметил Карлсон, они не могли знать об этом.