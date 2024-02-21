Карлсон заявил, что спецслужбы США следили за ним перед интервью с Путиным Такер Карлсон заметил слежку со стороны спецслужб США перед интервью с Путиным

Фото: ZUMA/ТАСС

Американский журналист Такер Карлсон, который в начале февраля посетил Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина, уверен, что за ним следили спецслужбы США, передает Blaze. Экс-телеведущий Fox News пояснил, что ему и его другу звонили журналисты американской газеты The New York Times и интересовались, когда он будет беседовать с российским лидером, хотя знать об этом они ничего не могли.

Я никому не говорил — ни жене, ни продюсеру, ни детям. Очевидно, они [спецслужбы] сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью, — резюмировал Карлсон.

Журналист считает, что слежку за ним вело Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Журналист пояснил, что подготовка интервью с российским президентом заняла около двух лет, при этом в Кремле предупреждали его, что в случае утечки информации интервью не состоится.

Ранее Карлсон после посещения Москвы признался, что его восхитила станция метро «Киевская». Он также провел сравнение с американским метрополитеном. По инфраструктуре можно понять то или иное общество, отметил Карлсон. Его поразило, как выглядит станция, открытая в марте 1954-го. Карлсон также посетил один из продуктовых магазинов Москвы, отметив более низкие цены по сравнению с США.

Кроме того, Карлсон сделал обзор на еду из «Вкусно — и точка». Он заказал в одном из московских ресторанов быстрого питания два чизбургера, картошку фри, колу, а также кусок шоколадного торта. По его словам, по вкусу это те же блюда, что в американском «Макдоналдсе», только без ГМО.