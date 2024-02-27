Такер Карлсон высказался по поводу задержания в США Такер Карлсон сообщил об угрозе задержания в США после интервью с Путиным

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Такер Карлсон

Адвокаты предупредили журналиста Такера Карлсона о возможном задержании в США за интервью с Владимиром Путиным. По словам экс-телеведущего Fox News в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана, ему пояснили, что такой исход возможен, если он, на взгляд правоохранителей, будет «слишком любезным».

Он сказал, <...> что много будет зависеть от вопросов, которые вы зададите Путину, если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь<...> говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций, — уточнил Карлсон.

Затем журналист признался, что описывает США как фашистскую страну. При этом, указал Карлсон, в России он не чувствовал себя в опасности.

Ранее сообщалось, что интервью Путина Карлсону покажут бесплатно в кинотеатре «Ленком» в Вологде, затем в Иркутске. Управляющий кинотеатром New Cinema в Иркутске Егор Иваненко утверждает, что все места в зале были забронированы, поэтому пришлось открыть еще один зал для тех, кто приедет без брони.

До этого Такер Карлсон заявил, что будет добиваться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что все предыдущие интервью политика в американской прессе являются не журналистикой, а пропагандой и эту ситуацию нужно менять.