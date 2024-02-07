Такер Карлсон решил добиться интервью с Зеленским Журналист Такер Карлсон заявил, что будет добиваться интервью с Зеленским

Фото: Zuma\TASS

Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что будет добиваться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Все предыдущие интервью политика в американской прессе являются не журналистикой, а пропагандой, и эту ситуацию нужно менять, пояснил экс-телеведущий Fox News в видеообращении на странице в соцсети Twitter (X).

Мы сами сделали запрос на интервью с Зеленским, надеемся, что он согласится. Те интервью, которые он дал в США, не являются традиционными интервью, это заискивающие подбадривающие сессии, специально разработанные для того, чтобы усилить требование Зеленского о большей вовлеченности США в войну в Восточной Европе, — отметил Карлсон.

Ранее журналист подтвердил, что скоро возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Для этого экс-телеведущий, по его словам, самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от властей или кого бы то ни было.

При этом в США такой поступок журналиста сочли предосудительным. Бывший член палаты представителей Адам Кинзингер назвал представителя прессы предателем на фоне сообщений о его визите в Россию. За Карлсона сразу вступился американский предприниматель Илон Маск, который напомнил о праве Карлсона интервьюировать любых публичных личностей.