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22 июля 2026 в 10:12

Власти ЕС впали в отчаяние из-за новых санкций против России

Politico: в ЕС исчерпали идеи для 21-го пакета антироссийских санкций

Флаг Евросоюза Флаг Евросоюза Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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У властей ЕС закончились идеи для новых пунктов 21-го пакета санкций против России, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что меры вредят интересам стран — участниц организации. Другие источники газеты отметили, что некоторые положения в пакете ограничений уже подверглись изменениям или были полностью исключены.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов заявил, что страны Евросоюза выждут момент для принятия 21-го пакета антироссийских санкций, несмотря на текущие разногласия. Так он прокомментировал информацию о том, что Греция, Франция, Италия, ФРГ, Австрия и Португалия потребовали смягчения ряда ограничений.

До этого глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что в рамках 21-го пакета санкций против России пока не удалось согласовать запрет на въезд в ЕС участников СВО, но пообещала продолжить эту работу. По ее словам, их прибытие в Европу якобы представляет риск для безопасности.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отмечал, что санкции в отношении России обошлись странам Евросоюза более чем в €3 трлн. Он отметил, что второй причиной экономического коллапса ЕС стала неконтролируемая миграция.

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