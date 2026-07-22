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22 июля 2026 в 11:16

Всплыли неприятные подробности из биографии нового премьера Украины

SHOT: новый премьер Украины Корецкий разорил десятки нефтяных компаний

Сергей Корецкий Сергей Корецкий Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого обвинили в том, что он разорил десятки нефтяных компаний ради личной выгоды и попал в черные списки банков, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, 48-летний политик значился учредителем более 30 фирм в сфере нефтепродуктов, газа, торговли и недвижимости. На данный момент 17 уже закрыты, еще семь — в реестре проблемных с признаками банкротства.

В материале говорится, что Корецкий использовал серую схему, в рамках которой регистрировал компании, доводил их до краха, ликвидировал и выводил средства, избегая кредитных обязательств. За это его внесли в черные списки украинских банков Sense Bank и МТБ как недобросовестного заемщика.

С начала конфликта политик приобрел большинство активов через жену и дочь. В их числе — квартира в центре Киева (233 «квадрата», около $1,2 млн, 94,2 млн рублей), дом за $500 тыс., украшения Tiffany и Cartier, а также около $900 тыс. (39,2 млн рублей), переведенных в швейцарские и испанские банки через подконтрольные фирмы в виде займов себе. Общая стоимость семейного имущества превышает $5 млн (392,7 млн рублей).

Ранее стало известно, что Корецкий задекларировал три земельных участка в окрестностях недавно освобожденной Константиновки в ДНР и еще 12 в Дружковке. В собственности супруги главы кабмина также числятся два надела в Волынской области площадью 1,7 тыс. и 1,9 тыс. квадратных метров соответственно. Всего в декларации Корецкого за 2025 год указан 21 объект недвижимости, принадлежащий его семье, из которых 17 являются земельными участками.

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