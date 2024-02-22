Фото с Путиным, запись песни: как живет Валиева после дисквалификации

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и Камила Валиева на церемонии открытия международного турнира «Игры будущего»

В конце января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года и аннулировал все ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года. Фигуристка не имеет права принимать участия в соревнованиях, а также выступать в шоу с государственной поддержкой. Чем сейчас занимается Камила и каковы ее дальнейшие планы — в материале NEWS.ru.

Валиева посетила Игры будущего вместе с Владимиром Путиным

С 21 февраля по 3 марта в Казани проходит международный турнир «Игры будущего». Это спортивное событие на стыке спорта, киберспорта, науки и технологий, основанное на фиджитал-концепции (микс двух английских слов physical — физический и digital — цифровой). То есть фиджитал-игры объединяют в себе обычный спорт и киберспорт.

На церемонию открытия Игр приехало многих известных спортсменов и политических деятелей. Камила Валиева изначально должна была стать послом турнира, но из-за дисквалификации приняла участие в церемонии открытия в качестве почетного гостя. В телетрансляции было видно, что Валиева находилась на трибуне для ВИП-гостей рядом с президентом России Владимиром Путиным.

Там же был и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, который является президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта. Другие почетные гости церемонии открытия — бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Андрей Аршавин и экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин, фигуристка Камила Валиева и президент Киргизии Садыр Жапаров

Президент России выразил поддержку Камиле

Роль Валиевой в качестве почетного гостя церемонии открытия Игр будущего прокомментировал для «Спорт-Экспресса» представитель Игр будущего. «Как гость она может быть на трибунах. Главное, что она не тренируется и не выступает на спортивных соревнованиях», — ответил он на вопрос о допуске фигуристки на турнир.

Ирина Роднина, олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, считает, что президент России Владимир Путин выразил поддержку фигуристке. «Да, Владимир Владимирович таким жестом поддержал Камилу Валиеву. Мне кажется, что вся страна выразила ей поддержку. Мы своих же не сдаем», — сказала Роднина «Матч ТВ».

С мнением Родниной согласен и председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Конечно, Владимир Владимирович поддерживает Валиеву. Это действительно очень широкий и мощный знак. Я думаю, что это важно и для Камилы, и для всех спортсменов. То, что президент в сложное время протягивает руку спортсменам, дорогого стоит. Все спортсмены это оценят», — сказал Свищев.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия фиджитал-турнира «Игры будущего»

Валиева выразила благодарность болельщикам и президенту России

Сама Валиева тоже прокомментировала свое появление на церемонии открытия Игр будущего в Telegram-канале. В коротком ролике фигуристка рассказывает о том, как прошло открытие турнира, и показывает фото, где она находится рядом с президентом России. Камила также сообщила, что спорт остается большой частью ее жизни, и отметила роль Владимира Путина в организации Игр.

«Я на открытии Игр будущего. Невероятное по масштабу шоу в стиле фиджитал. Это объединение реальности и современных технологий. Мы первая страна, которая устраивает такой международный турнир. В этом огромная заслуга нашего президента. Я ему безумно благодарна», — сказала Камила в видео, размещенном в соцсетях фигуристки.

Также чемпионка мира среди юниоров еще раз поблагодарила всех за поддержку после решения Спортивного арбитражного суда о дисквалификации Валиевой на четыре года из-за положительной допинг-пробы.

«Хочу еще раз выразить огромную благодарность вам за то, что поддерживаете меня в очень сложный период. Спасибо за вашу любовь и добрые слова. Надеюсь, что, несмотря ни на что, наша страна будет становиться только сильнее и создавать новые мировые форматы», — продолжила Валиева.

Тутберидзе заменила Валиеву на Трусову

С выступлениями на коньках Валиевой пока придется подождать. Камила должна была участвовать в традиционном шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое стартует в конце марта в Челябинске и закончится через месяц в Чебоксарах. Свои показательные выступления покажут чемпионки России Софья Акатьева и Аделия Петросян, олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова.

Сначала на афише шоу была фотография Валиевой и подпись, в которой был указан главный титул фигуристки — олимпийская чемпионка. Позже вместо этого Камилу назвали чемпионкой мира среди юниоров. Это самый крупный титул фигуристки, учитывая ее дисквалификацию и аннулирование результатов с 25 декабря 2021 года.

Позже Камила и вовсе пропала с афиши. 14 февраля в официальной сети команды Тутберидзе появилось сообщение о том, что Валиева не сможет принять участие в туре. Ее заменит Александра Трусова, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине. Эту медаль Саша выиграла под руководством Этери, но после покинула группу и начала тренироваться у Светланы Соколовской. На данный момент фигуристка не выступает на соревнованиях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева выступает на ледовом шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе

«Дорогие зрители и болельщики! К сожалению, Камила Валиева не примет участие в весеннем туре команды Этери Тутберидзе. Дополнительная информация о составе будет опубликована заблаговременно для каждого города тура», — сообщается в социальных сетях группы Тутберидзе.

Камила выпустит трек с известной певицей

Фигурное катание Валиева попробует заменить другими творческими направлениями. Камила собирается попробовать себя в качестве певицы. 26 апреля, в день ее рождения, выйдет совместный трек с певицей MIA BOYKA. В этот день фигуристке исполнится 18 лет. Об этом сообщил ведущий Азамат Мусагалиев в программе «Кстати» в VK.

«26 апреля выйдет фит с Камилой Валиевой, трек будет в стиле современной детской считалочки. К выходу трека также планируют выпустить лимитированную серию детских настольных игр и приложение», — сказал ведущий.

Больше никаких подробностей неизвестно — Камила раньше никогда не проявляла свои вокальные способности. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова уверена, что у Валиевой есть талант и голос.

«Поддерживаю Камилу! Она талантливая девочка. Пробует себя, ищет то, чем будет заниматься. У нее есть голос! У многих наших фигуристок есть голос. Уверена, у нее все получится», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

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