В России могут усилить антидопинговое просвещение фигуристов из-за Валиевой РУСАДА поддержало усиление антидопингового просвещения фигуристов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступает за усиление антидопингового просвещения среди фигуристов после дисквалификации Камилы Валиевой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства. Представители РУСАДА подчеркнули, что в фигурном катании периодически случаются нарушения, касающиеся не только использования запрещенных в спорте веществ, но и фальсификации.

Для РУСАДА крайне важно усилить профилактическую работу по нарушению антидопинговых правил спортсменами и их персоналом, — заявили в пресс-службе.

В агентстве отметили, что фигурное катание не считается «рисковым видом спорта», однако в некоторых случаях спортсмены все же нарушают установленные правила. В 2022 году РУСАДА открыло два дела по факту нарушения, а в 2023 году — одно дело. В настоящее время специалисты агентства проводят с фигуристами профилактическую работу. Помощь в этом оказывают сотрудники Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, ранее озвучила три версии попадания запрещенного вещества в ее организм. Она предположила, что триметазидин мог оказаться в ее крови после обеда у дедушки, из-за загрязненной пищевой добавки или вследствие саботажа.