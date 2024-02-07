Стало известно, как Валиева объяснила попадание допинга в ее организм CAS: Валиева допустила, что допинг могли подсыпать ей в еду на чемпионате России

Фото: Федор Конюхов/РИА Новости

Камила Валиева

Российская фигуристка Камила Валиева, которую дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, озвучивала три версии попадания запрещенного препарата в ее организм, говорится на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). По мнению спортсменки, триметазидин мог оказаться в крови вследствие обеда у дедушки, загрязненной добавки или саботажа. Фигуристка не исключила, что кто-то из других спортсменов мог подсыпать допинг в ее еду на чемпионате России.

В соответствии с первой версией, дедушка Валиевой приготовил для нее клубничный десерт на доске, на которой до этого измельчал свои таблетки. Также спортсменка приводила объяснение, что большое число людей имели открытый доступ к раздевалкам и зонам питания на соревнованиях, где кто-то мог намеренно подбросить в пищу запрещенный препарат.

Эксперты обнаружили триметазидин в допинг-пробе Валиевой 11 января 2022 года. На следующий день лаборатория взяла еще одну пробу у спортсменки, чтобы подтвердить предыдущие результаты. Кроме этого, по информации CAS, в 2020 году у Валиевой выявили заболевание сердца, и врачи прописали гипоксен. Также отмечается, что WADA требовало дисквалифицировать российскую фигуристку на четыре года со дня вынесения приговора, а не задним числом.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ранее заявила, что Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой. По ее словам, спортсмены из США смотрят на свои золотые медали как на честно выигранный турнир и борются за чистоту спорта и всего олимпийского движения.