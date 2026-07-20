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20 июля 2026 в 10:10

Лурье решила продать скандальную квартиру, за которую судилась с Долиной

Квартиру из громкого судебного спора Долиной и Лурье продают за 200 млн

Дом в Хамовниках, где находится квартира Лурье Дом в Хамовниках, где находится квартира Лурье Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Полина Лурье выставила на продажу квартиру в Хамовниках, за которую почти год судилась с певицей Ларисой Долиной, сообщает Telegram-канал Mash. Стоимость самого обсуждаемого объекта на рынке московской недвижимости начинается от 200 млн рублей.

По данным канала, после решения Верховного суда в пользу Лурье она так и не переехала в пятикомнатную квартиру площадью 236 кв. м. Несмотря на подготовленный дизайн-проект и планы начать ремонт, работы не стартовали, а владелица решила продать жилье без широкой огласки.

В квартире сохранилась обстановка, созданная Долиной, включая мебель, интерьер, антиквариат, ремонт и паркет с инициалами певицы. Лурье приобрела объект за 112 млн рублей, после чего Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Судебная история завершилась в декабре 2025 года, когда Верховный суд вернул квартиру Лурье.

Ранее юрист Александр Хаминский выразил мнение, что Долина может потерять квартиру в латвийском городе Юрмала. По его словам, это связано с новым законом республики. Новые правила позволяют управляющим компаниям относительно легко начать процесс продажи жилья с аукциона.

Общество
Лариса Долина
недвижимость
квартиры
Хамовники
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