Лурье решила продать скандальную квартиру, за которую судилась с Долиной Квартиру из громкого судебного спора Долиной и Лурье продают за 200 млн

Полина Лурье выставила на продажу квартиру в Хамовниках, за которую почти год судилась с певицей Ларисой Долиной, сообщает Telegram-канал Mash. Стоимость самого обсуждаемого объекта на рынке московской недвижимости начинается от 200 млн рублей.

По данным канала, после решения Верховного суда в пользу Лурье она так и не переехала в пятикомнатную квартиру площадью 236 кв. м. Несмотря на подготовленный дизайн-проект и планы начать ремонт, работы не стартовали, а владелица решила продать жилье без широкой огласки.

В квартире сохранилась обстановка, созданная Долиной, включая мебель, интерьер, антиквариат, ремонт и паркет с инициалами певицы. Лурье приобрела объект за 112 млн рублей, после чего Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Судебная история завершилась в декабре 2025 года, когда Верховный суд вернул квартиру Лурье.

Ранее юрист Александр Хаминский выразил мнение, что Долина может потерять квартиру в латвийском городе Юрмала. По его словам, это связано с новым законом республики. Новые правила позволяют управляющим компаниям относительно легко начать процесс продажи жилья с аукциона.