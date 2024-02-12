Навка рассказала, чем займется отстраненная от соревнований Валиева Навка заявила о возможном участии Валиевой в своих ледовых шоу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в разговоре с «Матч ТВ» рассказала, что фигуристка Камила Валиева сможет выступать в ее ледовых шоу после отстранения от международных соревнований. По словам Навки, нужно дождаться от команды фигуристки полной расшифровки решений о ее дисквалификации и понять, в какие даты она будет выступать на льду.

Думаю, что сможет выступать в моих шоу. Ждем сейчас от ее команды полную расшифровку решений. Останется только понять, в какие даты и где она будет участвовать, — пояснила Навка.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, в допинг-пробе которой нашли запрещенное вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от участия в соревнованиях на четыре года, аннулировав все ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года.

Помимо триметазидина, после тщательного анализа допинг-пробы в крови Валиевой также обнаружили экдистерон — препарат растительного происхождения, который считается анаболиком. Этот стероид стимулирует синтез белка в организме и помогает усилить, например, рост мышц и потерю жира. Экдистерон разрешен WADA, но входит в перечень лекарств, которые могут в дальнейшем запретить.