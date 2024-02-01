Валиева могла быть оправдана: как юристы провалили защиту фигуристки

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Камила Валиева

По итогам слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года из-за использования допинга. Суд признал, что россиянка приняла триметазидин непреднамеренно. Но решение оказалось столь жестким из-за того, что защита фигуристки не смогла доказать случайность попадания запрещенного вещества в организм Валиевой. Кто защищал интересы Камилы в CAS и почему россиянку могли оправдать — в материале NEWS.ru.

Кто представлял интересы Валиевой в суде

По информации «Советского спорта», Валиеву в Спортивном арбитражном суде защищала отечественная компания BGP Litigation. В 2023 году ее юристы добились отмены решения Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

То дело рассматривалось Апелляционным трибуналом МПК. В его состав входило три арбитра. По итогам слушаний в Дубае 25 апреля 2023 года Трибунал посчитал, что решение МПК об отстранении ПКР необоснованное. Было указано, что доказательств, представленных на рассмотрение Генеральной ассамблеи, недостаточно для того, чтобы сделать вывод о нарушении ПКР своих членских обязанностей.

Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press Камила Валиева и Этери Тутберидзе на ОИ-2022

Как провалилась защита Валиевой

Дело Валиевой не стало для BGP Litigation таким же успешным. По информации The Times, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева приняла допинг не намеренно и не мошенничала. При этом суд решил удовлетворить апелляцию Всемирного антидопингового агентство (WADA), которое запросило четырехлетнюю дисквалификацию для фигуристки. Дело в том, что защита Валиевой не смогла доказать непреднамеренность принятия запрещенного вещества.

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли подтвердил, что никаких доказательств непреднамеренного принятия Валиевой запрещенного вещества предоставлено не было. Это стало главной причиной того, что фигуристке дали максимальное наказание.

«История, которая была представлена суду и нам, — это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию. И в результате к концу слушаний команда юристов подвела спортсмена, не будучи способной вообще доказать источник субстанции, они не показали ничего заслуживающего доверия в части источника субстанции. Итог — в отсутствие каких-либо доказательств того, как субстанция попала в организм спортсменки, она получила максимальное наказание», — сказал Ниггли в эфире The Sports Ambassador.

Фото: Koji Aoki/AFLO/Global Look Press Камила Валиева и Этери Тутберидзе на ОИ-2022

Адвокаты не предоставили доказательств невиновности Валиевой

Адвокаты говорили, что триметазидин попал к Камиле случайным образом — таблетки принимал дед Валиевой. В данном случае это не кровный родственник фигуристки, а отец бывшего партнера матери Камилы Геннадий Соловьев. В мотивировочной части, на которую ссылаются The Times, говорится, что Соловьев действительно страдает заболеванием сердца. Он возил Камилу на тренировку и иногда готовил ей еду. Защита Валиевой утверждала, что он покупал препарат с триметазидином без рецепта.

Соловьев измельчал таблетки на кухне, так как не мог проглотить их целиком. Таким образом триметазидин и мог попасть в организм Камилы. Но доказательств почти не было. Геннадий не присутствовал на заседаниях CAS, видео из дома прислано не было, рецепта тоже не нашлось. Не было никаких свидетельств того, что Соловьев действительно принимал препарат «Предуктал», содержащий триметазидин.

Оппоненты Валиевой в лице WADA указывали, что у Камилы обнаружили так называемое спортивное сердце — совокупность структурных и функциональных изменений, которые происходят в сердце людей, которые тренируются в течение длительного времени или часто с высокой интенсивностью, и привели список литературы, в которой говорится о пользе триметазидина для спортсменов с такими высокими нагрузками. Таким образом, утверждалось, что вещество могло быть полезным для здоровья Камилы. Но и доказательств намеренного приема препаратов также не было предоставлено.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Камила Валиева

Валиева могла знать о допинге еще во время командного турнира

Журналист Мэтт Лоутон утверждает, что результат допинг-тестирования стал известен Камиле Валиевой 6 февраля, в день коротких программ в рамках командного турнира на Олимпийских играх. По правилам, на фигуристку должны были сразу же наложить временное отстранение, но этого не было сделано. Или об этом не было сообщено.

Только 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) официально подтвердило сведения насчет допинг-теста Валиевой, и новость о положительной пробе стала известна общественности. Тогда на Камилу и было наложено временное отстранение, которое впоследствии сняли, позволив ей продолжить участие на Олимпиаде в Пекине.

Валиеву могли оправдать

Российскую фигуристку действительно могли оправдать в суде. В 2018 году у бобслеистки Надежды Сергеевой в организме нашли тот же самый триметазидин. Первая проба оказалась отрицательная, а вот вторая — положительной, но с очень низкой концентрацией. От вскрытия пробы Б спортсменка отказалась. Ее признали виновной и дисквалифицировали.

В том же 2018 году Сергеева смогла доказать, что употребление триметазидина не было умышленным. На упаковке и в описании препарата, который она принимала, триметазидин не был указан, но в составе он был. Выяснилось, что на заводе производитель препарата некоторое время делал лекарство для обычных людей (с триметазидином), а потом — разрешенное для спортсменов. Оборудование антидопинговой лаборатории обнаружило запрещенное вещество, которое попало в партию без него. Сергееву в итоге оправдали.

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Случай, когда доказали, что запрещенный препарат попал в пробу через таблетки родственников, тоже есть. Российского легкоатлета Сергея Шубенкова обвинили в применении допинга — в организме спортсмена была найдена микродоза ацетазоламида. Шубенков смог доказать случайность попадания. Он измельчал на кухне таблетки для сына, таблеточная микропыль попала на посуду, в еду, а также осталась на руках. После рассмотрения дела Сергея оправдали.

Что о защите сказали Тутберидзе и Тарасова

31 января тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе отреагировала на дисквалификацию ученицы. В своих социальных сетях специалист сказала, что два года никак не комментировала данную ситуацию, так как ее команде это было запрещено делать. Но за неделю до возобновления слушаний в CAS (в ноябре прошлого года) Тутберидзе дала интервью футбольному тренеру Леониду Слуцкому, в котором заявила, что Камилу на чемпионате России угостил мороженым волонтер, а массажистка дала ей выпить чай.

Тутберидзе также задалась вопросом, защищал ли кто-то интересы спортсменки вообще:

«Относительно вердикта у меня один основной вопрос — а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло. История Камилы — это наша боль», — заявила Тутберидзе.

Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press Камила Валиева и Этери Тутберидзе на ОИ-2022

Татьяна Тарасова усомнилась в том, что Этери Георгиевна могла не знать, кто и каким образом представляет в суде интересы Валиевой.

«Этери Тутберидзе не может не знать, кто защищал Камилу в суде. Это первое, чем тренер должен интересоваться. К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Как же она может этого не знать? Это мы должны у нее спросить, кто защищал Камилу в суде», — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Позже Татьяна Анатольевна также добавила, что сама не знает, защищал ли кто-то Камилу в Спортивном арбитражном суде. А если и защищал, то делал это, с ее точки зрения, непрофессионально.

«Тренер говорит, что не знает, кто защищал ее ученицу — мировую звезду фигурного катания. Это что, шутка? Почему тренер сама этим не занималась? На мой взгляд, именно она вместе с профессиональными юристами должна была заниматься защитой Камилы Валиевой», — подытожила Тарасова.

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