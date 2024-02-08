Кто же подставил Валиеву с допингом? CAS огласил окончательный приговор

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Камила Валиева. Олимпиада-2022 в Пекине

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, в допинг-пробе которой нашли запрещенное вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от участия в соревнованиях на четыре года, аннулировав все ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года. В чем еще суд уличил Валиеву и почему ее так жестоко наказали — в материале NEWS.ru.

Какой стероид обнаружили в допинг-пробе Валиевой

Помимо триметазидина, после тщательного анализа допинг-пробы в крови Валиевой также обнаружили экдистерон — препарат растительного происхождения, который считается анаболиком. Этот стероид стимулирует синтез белка в организме и помогает усилить, например, рост мышц и потерю жира. Экдистерон разрешен WADA, но входит в перечень лекарств, которые могут в дальнейшем запретить.

«Она не могла вспомнить, принимала ли экдистерон, но спортсменка также не смогла объяснить, почему стокгольмская лаборатория обнаружила его в ее организме», — говорится в решении суда.

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский предположил, что когда-то давно ей прописали этот препарат. «Вероятно, кто-то из спортсменов команды, в том числе Камила Валиева, возможно, получала экдистерон во время интенсивных тренировок в базовый период, но мне об этом неизвестно», — рассказал суду специалист.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Камила Валиева. Олимпиада-2022 в Пекине

Как триметазидин мог попасть в допинг-пробу Валиевой

В марте 2022 года Валиева запросила вскрытие пробы B — в некоторых случаях образцы могут давать разные результаты, хотя это маловероятно. Исследование тогда показало наличие триметазидина.

После этого в мае фигуристка предоставила письменное разъяснение, как запрещенное вещество могло попасть в ее организм. Валиева выдвинула три возможные версии:

через еду, которую готовил ее дед Геннадий Соловьев;

через загрязнение одного из медицинских препаратов, которые она принимала перед соревнованиями;

кто-то подсыпал запрещенное вещество в еду или воду.

Ни одна из этих версий защитой Валиевой не была доказана.

Что Валиева рассказала о дедушке

Судя по показаниям Алсу, матери спортсменки, в суде, дед Камилы Геннадий Соловьев сопровождал девушку на тренировки из-за повышенного внимания к ней со стороны болельщиков. У него много лет были проблемы с сердцем, поэтому принимал лекарства. Когда триметазидин обнаружили в допинг-пробе Валиевой, Алсу заявила, что в одном из препаратов Геннадия имелось это вещество.

22 декабря 2021 года Валиева отправилась на чемпионат России. По ее словам, накануне дедушка дал ей клубничный десерт, который она взяла собой в Санкт-Петербург. Из показаний Камилы в суде следовало, что Смирнов часто предлагал ей подобные блюда во время обеда, и так триметазидин мог попасть в ее организм.

«Вероятно, таблетка попала в десерт, который он обычно мне дает. Я несколько раз случайно видела, как он измельчал таблетки ножом и растворял их в стакане и так принимал их. Так что я могла пить из того же стакана или дома что-то съесть с той же разделочной доски», — говорила Валиева.

Сам Геннадий Соловьев не появился на слушаниях. Из документа CAS следует, что представители мужчины отказались дать его контакты и организовать очное интервью с ним. Геннадий отвечал на вопросы по почте, но не предоставил доказательств принятия триметазидина.

Фото: Mickael Chavet/Zuma\ТАСС Камила Валиева. Олимпиада-2022 в Пекине

Почему Валиева подозревает соперников

По словам Валиевой, организация на чемпионате России в Санкт-Петербурге не была идеальной: кто угодно мог попасть в раздевалки, где спортсмены оставляли свои вещи.

«Там было много родственников спортсменов, которые свободно передвигались, имели свободный доступ в раздевалку, а также в помещения, где питались спортсмены. Мамина подруга тоже получила аккредитацию, но я не могу сказать, что она имеет какое-то отношение к спорту, но аккредитацию с высоким уровнем доступа она все же получила и могла попадать в эти помещения», — рассказала она.

Валиева отмечала, что у нее не было конфликтов с соперниками, лекарства она хранила в шкафчике с кодовым замком.

Были ли у Валиевой проблемы с сердцем

Расследования показали, что в конце 2020 года у Валиевой диагностировали «спортивное сердце» — это совокупность структурных и функциональных изменений, которые происходят у людей, посещающих регулярные и интенсивные тренировки.

Тогда Камиле прописали препарат гипоксен. В мае 2021 года после обследования было выявлено, что сердце вернулось к нормальной работе.

Тренер Валиевой Этери Тутберидзе в суде не присутствовала, но дала письменные показания. По ее словам, она «не контролирует и не обсуждает, как врачи команды назначают лекарства и добавки, которые дают спортсменам команды». Филипп Шветский, врач сборной России и группы Тутберидзе, не рекомендовал Валиевой принимать какие-то лекарства в связи со «спортивным сердцем», но «доктор из другой команды мог прописать что-то».

МВД России по запросу РУСАДА проводило проверку окружения Валиевой и не смогло установить факт склонения или использования запрещенных веществ.

Мог ли триметазидин попасть в кровь Валиевой через другое лекарство

Защита Валиевой также предполагала, что гипоксен, лекарство, которое принимала Камила из-за «спортивного сердца», мог быть загрязнен на производстве триметазидином. Такие случаи были. Например, с бобслеисткой Надеждой Сергеевой, у которой тоже нашли это запрещенное вещество. Оказалось, что спортсменка принимала другое лекарство — метионин, которое и было загрязнено.

Валиева не предоставила никаких доказательств этой теории, поэтому она была отклонена. Фигуристка также заявила, что никто не советовал ей принимать триметазидин и не давал ей его.

«Я всегда стараюсь проверять даже то, что мне дает спортивный врач, на всякий случай». В будущем Камила обещала «с большим вниманием относиться к каждой добавке и быть более осторожной», — сказала Валиева.

Валиеву могли уведомить о положительной пробе на месяц раньше

Еще 12 января Камиле могли сообщить о положительном результате допинг-тестирования. Пробу, взятую после произвольной программы на чемпионате России — 2022, привезли для анализа в Стокгольмскую лабораторию 29 декабря. В тот же день ее открыли и взяли оттуда пять небольших объемов образца (аликвот). Они использовались для первичной проверки пробы на запрещенные субстанции, а также для дополнительного анализа на эритропоэтин (ЭПО), гонадотропин-рилизинг-гормон и факторы выработки гормона роста. Такое исследование было заказано РУСАДА.

Результаты анализа посмотрели 11 января (с 30 декабря по 10 января лаборатория была закрыта из-за праздников). В одной из аликвот нашли запрещенное вещество триметазидин. Валиеву и РУСАДА тогда об этом не уведомили, так как это была только первичная проверка. Началась процедура подтверждения.

Для этого был взята шестая аликвота для определения плотности образца мочи, седьмая — для подтверждения наличия в пробе триметазидина. Результаты анализа не устроили лабораторию «из-за того, что контрольный образец дал плохую форму хроматографического пика». Хроматография — это метод разделения и анализа смесей веществ, а также изучения физико-химических свойств веществ. Лабораторию не устроила методика определения запрещенного вещества.

С восьмой и девятой аликвотами произошло то же самое, в результате чего была разработана новая методика определения триметазидина. Она была протестирована и проверена на соответствие необходимым требованиям, и по ней была проверена десятая аликвота из пробы Валиевой. Наличие триметазидина было подтверждено 7 февраля.

Защита спортсменки запросила материалы по анализу аликвот 7, 8 и 9, но им их не предоставили, так как «они не являются основой для получения результата процедуры подтверждения».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Могла ли Валиева выиграть дело после положительной допинг-пробы

Если бы Валиева смогла доказать одну из трех выдвигаемых в процессе расследования теорий, она бы, возможно, выиграла дело. Срок дисквалификации мог бы существенно сократиться или же при наилучшем раскладе вообще быть нулевым, как в случае с легкоатлетом Сергеем Шубенковым.

Его в 2020 году обвинили в применении допинга — в организме спортсмена была найдена микродоза ацетазоламида. Шубенков смог доказать случайность попадания. Он измельчал на кухне таблетки для сына, таблеточная микропыль попала на посуду, в еду, а также осталась на руках. После рассмотрения дела Сергея оправдали.

Камила не смогла этого сделать, так как не предоставила ни одного существенного доказательства. Теперь у Валиевой нет возможности обжаловать приговор — решение CAS является окончательным.

Читайте также:

Стало известно, как Валиева объяснила попадание допинга в ее организм

Валиева впервые высказалась после дисквалификации CAS

Валиева опубликовала реакцию на дисквалификацию CAS

Виновна по всем статьям: как и за что CAS наказал Камилу Валиеву