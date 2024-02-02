Валиева впервые высказалась после дисквалификации CAS Камила Валиева в соцсетях поблагодарила фанатов за поддержку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная за употребление допинга, поблагодарила всех за поддержку в своем Telegram-канале. Это ее первое публичное высказывание после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации.

Спасибо всем, кто рядом; всем, кто поддерживает, — гласит подпись под фото одного из баннеров с изображением спортсменки.

Спортивный арбитражный суд в понедельник, 29 января, огласил решение по делу Валиевой, согласно которому она была наказана четырехлетней дисквалификацией и аннулированием всех результатов начиная с 21 декабря 2021 года. В этот день на чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристка сдала положительную допинг-пробу. В ней было найдено запрещенное вещество триметазидин. Валиева в суде не смогла доказать его непреднамеренное употребление. Из-за этого сборная России лишилась командного золота на Олимпиаде-2022, а сама Камила — золота на чемпионате Европы того же года.

1 февраля Валиева впервые после дисквалификации появилась на публике. Фигуристка посетила хоккейный матч между клубами ЦСКА и «Торпедо».