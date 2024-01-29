Виновна по всем статьям: как и за что CAS наказал Камилу Валиеву

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Камила Валиева

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Все ее результаты с 21 декабря 2021-го, когда проходил чемпионат России в Санкт-Петербурге, будут аннулированы. Когда у Валиевой обнаружили допинг в крови, каких наград она уже лишилась и как на решение CAS отреагировали другие фигуристы из России — в материале NEWS.ru.

Какое решение вынес CAS по Валиевой

В допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года было найдено запрещенное вещество триметазидин. Однако об этом стало известно лишь вечером 9 февраля 2022-го во время Олимпийских игр в Пекине, когда Камила уже успела выиграть золото в командном турнире.

Разбирательство по делу российской фигуристки шло почти два года. За это время Валиева успела выступить на двух чемпионатах России. Первые слушания в CAS прошли 26–28 сентября 2023 года, 9 ноября они были возобновлены.

29 января в 17:00 CAS вынес решение о дисквалификации Валиевой на четыре года от 25 декабря 2021-го — даты, когда была обнаружена положительная допинг-проба. Все результаты фигуристки, начиная с того дня, аннулированы, в том числе на Олимпийских играх — 2022.

Пока неизвестно, что будет с медалями командного турнира на Олимпиаде. По итогам соревнований сборная России заняла первое место. Вместе с Валиевой выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

В заявлении CAS говорится, что решение о распределении медалей возложено на «соответствующие спортивные организации». Вероятно, речь идет о Международном олимпийском комитете (МОК) и Международном союзе конькобежцев (ISU). Если не учитывать результаты Валиевой в командном турнире, то сборная России не получит никаких медалей. Таким образом, победителями на этих соревнованиях станут фигуристы из США, второе место займет Япония, третье — Канада.

Фото: YUTAKA/AFLO/Global Look Press Камила Валиева

Оспаривала ли Валиева результаты допинг-пробы

Как говорится в решении CAS, Камила не оспаривала факт наличия триметазидина в допинг-пробе. Тогда было обнаружено 2,1 нанограмма препарата на миллилитр крови. Все остальные допинг-пробы фигуристки с 2019 года и те, которые были сданы на январском чемпионате Европы и Олимпиаде, чистые.

Если бы Валиева доказала, что вещество попало в организм непреднамеренно, то нарушение антидопинговых правил носило бы непредумышленный характер. Поскольку не было предоставлено достаточных аргументов, CAS назначил четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристке.

Как в России отреагировали на дисквалификацию Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в беседе с корреспондентом NEWS.ru выразила надежду увидеть фигуристку Камилу Валиеву на Олимпиаде.

«Конечно, это самый нехороший исход, который мы могли представить. Мне очень жаль. Я желаю ей преодолеть этот ужасно сложный путь. Ей хватит терпения, целеустремленности. Главное — совладать с нервами и идти дальше. У нее вся жизнь впереди и все шансы выступить еще раз на Олимпиаде. Хочется еще раз пожелать ей сил и терпения. Мы будем ждать ее на Играх, а в течение этого времени Камила может рассчитывать на все шоу, которые у меня существуют», — сказала Навка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Навка

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с NEWS.ru прокомментировала действия CAS. «Надо бы этот суд до конца его дней дисквалифицировать! Такой несправедливый и такой ужасный. Валиева все-таки одна из лучших в мире», — заявила Тарасова.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниве считает, что МОК отберет медали у всех фигуристов, получивших золото в командном турнире в Пекине. «Я не очень понимал разговоров, что нам что-то скостят и так далее. Дали на всю катушку, медали лишат. У моря погоды не ждем», — отметил Губерниев.

Как допинг мог попасть в кровь Валиевой

Изначально, когда только появилась информация о положительной допинг-пробе в составе сборной России, издание Inside the Games писало о «следах марихуаны» в крови фигуристов. Позднее в NBC Sports утверждали, что следы запрещенного вещества были обнаружены у Никиты Кацалапова, который выступал в танцах на льду с Викторией Синициной.

Когда Валиеву назвали фигуристкой, нарушившей антидопинговые правила, спортивный врач Артем Рыженко связал попадание триметазидина в ее организм с «загрязненным спортивным питанием».

«Есть огромные вопросы как по включению этого препарата в список запрещенных, так и то, как он попал в пробу. Причем, заметьте, только у одной спортсменки. Что это может значить? Либо чья-то глупость и оплошность, либо загрязненное спортивное питание (да, и такое бывает, в протеине находили стероиды, например)», — написал Рыженко в своем Telegram-канале.

Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press Камила Валиева

Затем сайт RT, ссылаясь на источник, распространил информацию, что метаболиты запрещенного вещества триметазидина, которое нашли в допинг-пробе, могли образоваться после приема разрешенного лекарства ломеризина. Этот препарат часто используют для лечения мигрени. Позже эти данные опровергли.

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Деннис Освальд высказал мнение в одном из интервью, что вещество, найденное в допинг-пробе Валиевой, попало в организм вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Кого винила в допинге Валиевой Тутберидзе

В недавнем интервью экс-наставнику сборной России Леониду Слуцкому тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сделала ряд предположений о положительной допинг-пробе Валиевой. Она рассказала, что 15-летняя спортсменка «выпила чай и съела мороженое».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Этери Тутберидзе

«Она мне рассказала, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, а массажистка дала ей чай из пакетика. Я говорю: „Серьезно? И ты вот так выпила чай и съела мороженое? Камила!“ Она говорит: „Ну я не знаю...“ Мы учим-учим, но больше у нее веры ни к кому нет. Она изменилась», — заявила тогда Тутберидзе.

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