«Надо было красивее врать»: что говорили о допинге Валиевой полтора года Существовали разные версии, как допинг попал в организм фигуристки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В преддверии очередного слушания CAS, которое состоится 9–10 ноября, депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что про допинговое дело Камилы Валиевой нужно было «красивее врать». Какие версии попадания запрещенного вещества в пробу Валиевой высказывались за полтора года — в материале NEWS.ru.

Что именно сказала Роднина

Фраза Ирины Родниной про допинг Валиевой, сказанная корреспонденту Sport24, разошлась широко и вызвала дискуссию. Вот как она звучит:

«Когда я слышу про допинг других спортсменов, как, например, про норвежских лыжников и биатлонистов, у меня нет понимания, почему мы это обсуждаем так горячо. Особенно не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи. Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться».

По словам Родниной, никто не поверит в «сказку» о том, что Валиева выпила не тот стакан, это «бред».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru отказалась комментировать слова Родниной, так как комментировать «нечего».

Какое вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиевой

В допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года было найдено запрещенное вещество триметазидин. Однако известно об этом стало вечером девятого февраля 2022-го во время Олимпийских игр.

Препарат в пробе спортсменки был обнаружен в микродозе — 2,1 нанограмма на миллилитр. Все остальные допинг-пробы фигуристки начиная с 2019 года, а также те, которые были сданы на январском чемпионате Европы и Олимпиаде, — чистые.

Но как именно триметазидин оказался в организме Валиевой? На этот счет за последние полтора года выдвигалось несколько версий.

Вещество могло попасть через спортивное питание

Изначально, когда только появилась информация о положительной допинг-пробе в составе сборной России, распространилась новость о «следах марихуаны», о чем сообщало издание Inside the Games. Позднее NBC Sports утверждало, что следы запрещенного вещества были обнаружены в пробах Никиты Кацалапова, который выступал в танцах на льду с Викторией Синициной.

После того как стало известно имя виновного, спортивный врач Артем Рыженко в своем Telegram-канале связал попадание триметазидина в организм спортсменки с «загрязненным спортивным питанием».

«Есть огромные вопросы как по включению этого препарата в список запрещенных, так и то, как он попал в пробу. Причем, заметьте, только у одной спортсменки. Что это может значить? Либо чья-то глупость и оплошность, либо загрязненное спортивное питание (да и такое бывает, в протеине находили стероиды, например)», — написал Рыженко.

Фото: Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Допинг мог образоваться через лекарство

Затем появилась информация, что метаболиты запрещенного вещества триметазидина, которое нашли в допинг-пробе, могли образоваться после приема разрешенного лекарства ломеризина. Об этом сообщил RT, изучив документ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ломеризин часто используют для лечения мигрени. Однако впоследствии издание опровергло эту версию, сославшись на источник.

«Когда принимается данный препарат, помимо триметазидина, всегда обнаруживается другой метаболит. Все сразу видно, и никто никому никаких оповещений не присылает», — заявил источник RT.

Веществ могло быть три

Но и на этом версии не закончились. Спустя время газета New York Times опубликовала новость, что в допинг-пробе российской фигуристки обнаружили три препарата, которые в некоторых случаях могут использоваться для улучшения работы сердца и быть направлены на повышение выносливости, что предположил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

«Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно — нет. По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», — рассказал американский функционер.

По сообщению издания, помимо триметазидина, в пробе Валиевой также обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещенных препаратов.

Свою версию выдвинул и Алексей Венедиктов

Без внимания Валиеву не оставил и бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который в эфире радиостанции во всем обвинил производителей БАДов из Индии.

По его информации, производители этих добавок указывают неполный состав компонентов, из которых они состоят, и в олимпийском движении уже были прецеденты, когда спортсмены из-за этого сталкивались с проблемами. Он считает, что если адвокатам Валиевой удастся доказать это и предъявить саму банку БАДа с наличием триметазидина, но без указания о нем в составе, то вердиктом суда станет лишь «внушение».

К допингу Валиевой мог быть причастен ее дедушка

Такую версию произошедшего выдвинул представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Деннис Освальд. В интервью журналистам он сообщил, что вещество, найденное в допинг-пробе Валиевой, попало в организм вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Тутберидзе заявила о выпитом Валиевой чае

В недавнем интервью экс-наставнику сборной России Леониду Слуцкому, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сделала ряд своих предположений о Валиевой. Она рассказала о том, что 15-летняя спортсменка «выпила чай и съела мороженое».

«Она мне рассказала, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, а массажистка дала ей чай из пакетика. Я говорю: „Серьезно? И ты вот так выпила чай и съела мороженое? Камила!“ Она говорит: „Ну я не знаю...“ Мы учим-учим, но больше у нее веры ни к кому нет. Она изменилась», — заявила Тутберидзе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Этери Тутберидзе

Суд принял версию о «дедушке»

18 февраля 2022 года Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал заявление, в котором сообщалось, что запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой из-за лекарства, которое употреблял ее дедушка.

«Представители спортсменки заявили, что она не употребляла запрещенную субстанцию преднамеренно, даже не по медицинским показаниям. Наиболее вероятно, запрещенное вещество попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой. Мать спортсменки указала, что дедушка регулярно возил ее на тренировки, а триметазидин находился в его машине», — говорится в заявлении CAS.

Более того, представители спортсменки предоставили видеозапись, в которой дедушка Камилы показывает в машине препарат, содержащий триметазидин.

В июле этого года в интервью ТАСС врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский признался: версия попадания в организм запрещенного препарата через лекарство ее дедушки стала первой, что пришла в голову, когда стало известно о положительной допинг-пробе спортсменки.

«Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому да, это первое, что могло прийти нам в голову», — сказал врач.

Каким может быть вердикт суда в отношении Валиевой

Камила Валиева может быть дисквалифицирована на четыре года (с декабря 2021-го), рассказала NEWS.ru спортивный юрист Анна Анцелиович. Но есть вероятность, что наказание будет менее суровым ввиду особых обстоятельств: Валиева — несовершеннолетняя, поэтому в ее отношении действуют правила о незащищенных спортсменах.

«Мы можем говорить о том, что сторона спортсменки будет отстаивать позицию о незначительной вине или халатности. И, в принципе, к незащищенным лицам достаточно благосклонны арбитры CAS. Они смотрят и на степень доказательств, предоставляемых спортсменами. Поэтому стоит ожидать, что стандартные санкции в виде четырех лет дисквалификации, которые запрашивает WADA, не будут применены, а будет значительное снижение», — сказала Анцелиович.

При этом золотую медаль ОИ-2022 в командных соревнованиях все равно могут отнять, считает юрист. Оставят ли ее, зависит от степени доказанности вины Валиевой.

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