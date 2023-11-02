«Выпила чай и съела мороженое»: Тутберидзе о допинге Валиевой Тутберидзе рассказала, что перед допинг-тестом Валиеву угощали чаем и мороженым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Российский тренер Этери Тутберидзе в YouTube-шоу «Коммент.Шоу» рассказала, что перед тем как во время зимней Олимпиады в Пекине в крови Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат, фигуристку угощали мороженым и чаем. По словам Тутберидзе, во время допросов на соревнованиях 15-летнюю Валиеву довели до слез, после чего она потеряла форму и уже не смогла кататься полноценно. Мама спортсменки в это время находилась в реанимации больницы с коронавирусом и не могла поддержать дочь, сообщила Тутберидзе.

Я думаю, что это повлияло на всю ее дальнейшую жизнь. До этого это был искренний ребенок. Она мне рассказала, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, а массажистка дала ей чай из пакетика. Я говорю: «Серьезно? И ты вот так выпила чай и съела мороженое? Камила!» Она говорит: «Ну я не знаю...» Мы учим-учим, но больше у нее веры ни к кому нет. Она изменилась, — заявила Тутберидзе.

Тутберидзе также назвала Валиеву универсальной спортсменкой, которая «катается красиво». По словам тренера, фигуристка от природы обладает гибкостью, артистизмом.

Она красива, она чувствует музыку, она может передавать эмоции. В этом она исключительна. Такой спортсменки у нас не было и, наверное, не будет, — отметила тренер.

Ранее Валиева откровенно поделилась воспоминаниями о выступлении на зимней Олимпиаде в Пекине, сообщив, что ей было сложно выходить на лед из-за навалившихся на нее проблем.

В 2022 году юную спортсменку обвинили в нарушении антидопинговых правил, расследование в отношении фигуристки продолжается до сих пор. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Валиеву оправдало, но окончательное решение вынесет международный Спортивный арбитражный суд. Соревнования одиночниц Камила провалила, став четвертой, хотя изначально ехала в Пекин в качестве главного фаворита.