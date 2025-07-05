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05 июля 2025 в 11:03

Новым сенатором от Курской области может стать олимпийская чемпионка

Олимпийскую чемпионку Ламонову могут выдвинуть в сенаторы от Курской области

Евгения Ламонова Евгения Ламонова Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Сенатор от Курской области Алексей Кондратьев после завершения выборного процесса будет представлять Тамбовскую область в Совете Федерации, а его место может занять олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова, сообщает РБК. Источники издания пояснили, что политическая карьера Кондратьева столкнулась с трудностями еще в 2020 году, однако участие в боевых действиях позволило ему восстановить свои позиции.

Евгения Ламонова, родившаяся в 1983 году в городе Курчатове (где расположена Курская атомная электростанция), прославилась победой в командном первенстве по фехтованию на рапирах во время пекинской Олимпиады 2008 года. Окончив Курский государственный технический университет, она добилась успехов не только в спорте, но и в политике. С 2016 года Ламонова занимает пост депутата Курской областной думы, а с 2019 года возглавляет комитет по вопросам физической культуры и спорта.

Ранее китайский журналист Лу Юйгуан сообщил о создании документального фильма, посвященного событиям в Курской области. В работе над кинопроектом, осуществляемом совместными силами специалистов из Пекина и Гонконга, задействовано 20 человек.

Также сообщалось, что в Курской области к настоящему моменту было обезврежено свыше 500 тысяч боеприпасов, оставленных украинскими военными. Проведено разминирование территории площадью более 55 тысяч гектаров.

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