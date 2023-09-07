Юрист назвала вероятный вердикт в отношении Валиевой и олимпийской медали Спортивный юрист: Камилу Валиеву могут дисквалифицировать на четыре года

Российская фигуристка, чемпионка Олимпиады-2022 в командном турнире Камила Валиева может быть дисквалифицирована на четыре года (с декабря 2021-го). Но есть вероятность, что наказание будет менее суровым в виду особых обстоятельств: Валиева — несовершеннолетняя, поэтому в ее отношение действуют правила о незащищенных спортсменах. Об этом NEWS.ru рассказала спортивный юрист Анна Анцелиович.

РУСАДА просит дать сниженную санкцию, соответственно, мы можем говорить о том, что сторона спортсменки будет отстаивать позицию о незначительной вине или халатности. И, в принципе, к незащищенным лицам достаточно благосклонны арбитры CAS. Они смотрят и на степень доказательств, предоставляемых спортсменами. Поэтому стоит ожидать, что стандартные санкции в виде четырех лет дисквалификации, которые запрашивает WADA, не будут применены, а будет значительное снижение, — сказала Анцелиович.

При этом медаль все равно могут отнять, считает юрист. Оставят ли ее, зависит от степени доказанности вины Валиевой.

Учтут концентрацию запрещенной субстанции, обнаруженной в пробе, тестировался ли спортсмен или нет. Мы знаем, что Валиева тестировалась накануне и во время ОИ. Все пробы чистые, соответственно, медаль получена явно не под воздействием запрещенной субстанции. И результаты повлияют на всю команду, поэтому тут примут во внимание комплекс обстоятельств и примут решение по медали отдельно, — заключила Анцелиович.

Слушания по допинговому делу Валиевой пройдут 26-29 сентября. Ранее Анцелович объяснила NEWS.ru, почему разбирательство занимает уже больше года.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Валиева оказалась в центре скандала. В ее допинг-пробе, взятой еще 25 декабря 2021 года, обнаружили запрещенный препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.