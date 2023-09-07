Юрист объяснила, почему по делу о допинге Валиевой до сих пор нет решения Юрист Анцелиович о допинге Валиевой: CAS всегда рассматривает дела больше года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Спортивный юрист Анна Анцелиович в интервью NEWS.ru объяснила, почему расследование дела фигуристки Камилы Валиевой заняло больше года. Она заявила, что решение не будет озвучено и на слушаниях Международного спортивного арбитража (CAS), которые пройдут с 26 по 29 сентября.

Когда идет речь про важные результаты — про олимпийскую медаль, где вовлечен CAS, дела практически всегда рассматриваются больше года, если только стороны не договорились об ускоренных слушаниях. Но мы знаем, что стороны не договаривались об этом, поэтому все рассматривается в общем режиме. И такие сроки, как раз, вписываются в обычный порядок рассмотрения CAS, — сказала Анцелиович.

По ее словам, вопрос заключается в предоставлении всем сторонам возможности представить наиболее полную позицию и с юридической, и, возможно, с научной точки зрения. И на ближайших слушаниях решение не будет официально озвучено.

Арбитры заслушают стороны и возьмут паузу для принятия решения. Его озвучат когда-то после слушаний. Сроки оглашения решения достаточно гибкие, они могут продлеваться на усмотрение CAS. Думаю, что до конца 2023-го какое-то решение примут, потому что, думаю, арбитры понимают, что очень много спортсменов ожидают этого решения, все хотят понять судьбу олимпийской медали, — считает Анцелиович.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Валиева оказалась в центре скандала. В ее допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря 2021 года, обнаружили запрещенный препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки. Позже фигуристка призналась, что из-за скандала плакала каждый день.