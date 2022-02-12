CAS допустил Камилу Валиеву к личному турниру на Олимпиаде в Пекине

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российская фигуристка допущена до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине, сообщается в релизе суда.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство намерены обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.