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CAS допустил Камилу Валиеву к личному турниру на Олимпиаде в Пекине

08:51, 14 февраля 2022
CAS допустил Камилу Валиеву к личному турниру на Олимпиаде в Пекине Акция в поддержку Камилы Валиевой Фото: Alexander Sayganov/Keystone Preaa Agency/Global Look Press
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Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российская фигуристка допущена до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине, сообщается в релизе суда.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство намерены обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

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