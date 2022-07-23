«Плакала каждый день»: Валиева о скандале на Олимпиаде в Пекине Фигуристка Валиева расплакалась после вопроса о скандальной Олимпиаде в Пекине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась, когда ей задали вопрос про Олимпиаду в Пекине. Спортсменка рассказала, что произвольная программа на Играх далась ей крайне тяжело, у нее было ощущение, будто она совсем одна, пишет РИА Новости. Валиева поблагодарила своих болельщиков за поддержку и отметила, что знала, как много людей в нее верят.

На короткую программу выходила с пониманием, что в меня столько людей верят. Там было пусто, но поддержка чувствуется. Буквально порхала. В конце сказались эмоции. На произвольной почему-то именно в тот момент почувствовала, будто я одна. Это очень плохо. Уже на старт вышла, было видно по глазам, что страх окутал. Тем не менее хочу всех поблагодарить, потому что плакала каждый день. Видела очень много поддержки. Просто спасибо, — сказала Валиева в ходе фестиваля VK Fest от российского общества «Знание», не сумев сдержать слез.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Валиева оказалась в центре скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Она считает, что спортивный функционер убивает принципы олимпийского движения, смешивая спорт и политику. По ее словам, Баху стоит уйти в отставку.