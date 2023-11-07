Адвокат оценил вероятность дисквалификации Валиевой «задним числом» Адвокат Добровинский: участие Валиевой в Олимпиаде могут признать нелегитимным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Российскую фигуристку Камилу Валиеву могут дисквалифицировать «задним числом», а ее участие в Олимпийский играх в Пекине могут признать нелегитимным, так как запрет начинает действовать с того момента, когда спортсмен сдавал пробу, пояснил адвокат Александр Добровинский. Комментируя ситуацию KP.RU, юрист пояснил, что такое происходит часто, у олимпийских чемпионов в таких ситуациях даже забирают медали.

Это может быть, если такой параграф у них есть, что начинается дисквалификация именно с того момента, когда некий запрет, учтенный в их регламенте, был нарушен, то тогда все соревнования, в которых участвовал спортсмен, будут считаться для него нелегитимными, — пояснил Добровинский.

По словам адвоката, у Международного олимпийского комитета (МОК) есть свои юридические стандарты. Юрист отметил, что это клуб со своей системой. Он подчеркнул, что можно либо принять это, либо пробовать организовать собственные соревнования. Кроме того, юридическая этика у каждой страны своя. Добровинский уточнил, что решение CAS по делу о допинге Валиевой будет принято в общегражданском суде Швейцарии, поэтому оспаривать его в случае необходимости нужно будет там же.

Спортивный юрист Анна Анцелиович ранее заявила, что в допуске Валиевой к Олимпийским играм в Пекине в 2022 году есть вина МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA). По ее словам, комитет должен был получить данные о допинге заранее.