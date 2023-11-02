Спортивный юрист оценила вину России в допинге Валиевой Юрист Анцелиович заявила о вине МОК и WADA в допуске Валиевой до Олимпиады-2022

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

В том, что фигуристка Камила Валиева приняла участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине, есть вина Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявила NEWS.ru спортивный юрист Анна Анцелиович. По ее словам, МОК должен был получить данные о положительной допинг-пробе спортсменки.

Юрист согласилась с тренером Этери Тутберидзе, которая высказала аналогичную точку зрения в интервью «Коммент Шоу».

Доля правды в словах Тутберидзе есть, потому что МОК перед важными соревнованиями, такими как Олимпийские игры, получает доступ к результатам тестирования спортсменов. По идее, они должны были получить информацию о ее положительной допинг-пробе и временном отстранении. Но это не исключает того факта, что организацией, ответственной за обработку результатов, была РУСАДА, — сказала Анцелиович.

Она добавила, что, после того как РУСАДА отправила данные по Валиевой WADA, Спортивный арбитражный суд (CAS) принимал окончательное решение об участии Валиевой в ОИ. Таким образом, на тот момент не были нарушены никакие антидопинговые процедуры и Валиева считалась чистой спортсменкой.

Ранее Анцелиович в интервью NEWS.ru поделались ожиданиями от слушаний CAS по делу Валиевой. Они были перенесены на ноябрь 2023 года. Анцелиович допускает, что наказание будет менее суровым, чем четыре года дисквалификации ввиду особых обстоятельств. По ее мнению, Валиева — несовершеннолетняя, поэтому в ее отношении действуют правила о незащищенных спортсменах.