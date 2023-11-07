«Надо было покрасивее врать»: Роднина высказалась о деле о допинге Валиевой Роднина предложила научиться «покрасивее врать» после дела о допинге Валиевой

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ирина Роднина

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что Россия сама виновата в допинговом скандале с фигуристкой Камилой Валиевой, передает Sports24. Парламентарий высказала мнение, что РФ должна была «покрасивее врать» по делу о допинге у спортсменки.

Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что за бред? — сказала Роднина.

Депутат призвала «работать над собой», а не оглядываться на других, заявляя, что у них тоже допинг. Она полагает, что Россия сама виновата, что позволила другим странам, которые «не любят» россиян, указывать на их ошибки. Роднина считает, что внимание к РФ всегда будет «тройное», поскольку это страна «самых сильных спортсменов», которым «припомнят каждую ошибку».

В феврале 2022 года после победы сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, которую фигуристка сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Впоследствии церемонию вручения медалей отложили до окончания разбирательства по делу россиянки, вместе с командой завоевавшей золото. В пробе Валиевой нашли следы триметазидина, при этом Спортивный арбитражный суд разрешил ей участвовать в индивидуальном турнире, в котором россиянка заняла четвертое место.

Ранее тренер Этери Тутберидзе предположила, что допинг мог попасть в организм Валиевой во время перекуса. По ее словам, незадолго до Олимпиады фигуристка ела мороженое и пила чай из «ненадежных рук».