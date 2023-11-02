В 2022 году во время зимней Олимпиады в Пекине в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат — триметазидин. Российский тренер Этери Тутберидзе в YouTube-шоу «Коммент.Шоу» рассказала, что именно происходило тогда, почему Валиеву не дисквалифицировали незамедлительно и есть ли в этой истории вина российской стороны. Подробности — в материале NEWS.ru.
Когда Тутберидзе отругали из-за Валиевой
В интервью экс главному тренеру сборной России по футболу Леониду Слуцкому Этери Тутберидзе рассказала, как ее проинформировали о положительной допинг-пробе Валиевой. По ее словам, ей позвонили из Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и срочно вызвал в штаб сборной на Олимпийских играх в Пекине.
«Из федерации мне звонят, и такой голос очень строгий: срочно зайди в штаб. Ну правда, я сейчас пойду в этот штаб? Пока туда дойдешь, поднимешься. У меня всего час, я хотела хотя бы чаю попить, перекусить. Я сказала: нет, давай не сейчас, совсем времени нет. Ответ: срочно. Я пошла в штаб, первое, что вижу: сидит Камила, абсолютно бледного цвета, отекшая, заплаканная... 15 лет на тот момент», — рассказала Тутберидзе.
Кто мог дать допинг Валиевой
Тренер также раскрыла, как именно допинг мог попасть в организм Валиевой. По ее словам, фигуристка ела мороженое и пила чай из «ненадежных рук» незадолго до Олимпиады.
«Я думаю, что это повлияло на всю ее дальнейшую жизнь. До этого это был искренний ребенок. Она мне рассказала, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, а массажистка дала ей чай из пакетика. Я говорю: „Серьезно? И ты вот так выпила чай и съела мороженое? Камила!“ Она говорит: „Ну я не знаю...“. Мы учим-учим, но больше у нее веры ни к кому нет. Она изменилась», — заявила Тутберидзе.
Почему Валиеву хотели выселить из Олимпийской деревни
Как только стало известно о положительной допинг-пробе, 15-летнюю россиянку хотели отстранить сразу. Также руководство настаивало, чтобы она покинула Олимпийскую деревню.
«Дальше нам говорят: ее нужно срочно вывезти из Олимпийской деревни. А у нас же пандемия, это закрытая Олимпиада. Куда ее вывезти одну? В таком состоянии. Они говорят: найдем гостиницу, где ее поселят. Я говорю: серьезно, а кто будет за нее отвечать? Нет, вы ее никуда не повезете. Как угодно, но мы ее оставим здесь», — рассказала Тутберидзе.
Именно Этери уговорила организаторов оставить Валиеву в команде. Она утверждала, что Камила не преступница, ей всего 15 лет, за нее некому отвечать. Изначально в МОК согласились оставить спортсменку в деревне, но запретили ей выходить на лед.
«Я попросила ее с собой возить на тренировку, она с нами в автобусе, в зале. Мы бы пошли на лед, может, она осталась бы в зале. Ну пусть где-то с нами ездит. Ее это состояние явно тревожило, такая истерика. Мы договорились, что она может приходить в зал. Сказали, не дай бог, чтобы на лед не выходила, — ну хорошо. Они там поставили охрану через каждые пять метров, которые проверяли, чтобы не дай бог спортсменка не перепрыгнула через бортик», — вспоминала Тутберидзе.
Позже в МОК передумали — и разрешили Валиевой выступать, хотя морально она чувствовала себя ужасно. Она плакала и не понимала, что она вообще делает на этой Олимпиаде.
«Нам сказали, что ее допускают до соревнований. Но она уже и не готова, в общем-то. Она все эти дни ничего не прокатывала. Ты же держишь форму, ты на пике, и все спускается очень быстро. А здесь стресс, отсутствие тренировок... В зале она так, маялась чего-то, особо ничего не делала», — добавила Тутберидзе.
Тренер считает, что эта история повлияла на всю жизнь Валиевой. По словам Этери, это очень изменило фигуристку.
Тутберидзе рассказала в интервью Леониду Слуцкому, что хочет проверить всех на детекторе лжи. Вопросов по делу по-прежнему остается много, и получить на них ответы уже вряд ли получится.
«Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи. Я хочу знать правду, откуда это взялось, что это, почему? Столько вопросов, и я думаю, что, наверное, никогда на них не получу ответа. Надо с этим жить», — сказала Тутберидзе.
«В ситуации с Валиевой нет вины российской стороны»
Этери Тутберидзе также уверена, что в МОК знали о ситуации с Валиевой еще до Игр. Потому что в Олимпийскую деревню допускают только спортсменов, кто проверялся на допинг и чьи дела не вызывают сомнений.
«Когда едут команды — Америки, Канады, Японии, неважно, какая команда, — президент федерации фигурного катания той страны или другой страны... Во-первых, у нас нет доступа в их личные кабинеты, в которые они заполняют анализы. Но мы точно знаем, что если они допущены до Олимпиады, они все чистые», — сказала Тутберидзе.
С точки зрения тренера, медаль командных соревнований по фигурному катанию не может быть пересмотрена, так как нет вины российской стороны в том, что Камила Валиева была допущена до Игр.
«Мое мнение: рассмотрения командной медали вообще не должно быть. Чья ошибка, что этот спортсмен участвовал в команде? Чья? Наша? Нет. Спортсмен на Олимпиаде был чистый? Да. Каким образом она оказалась? Вопросы я даже не знаю, к кому: к WADA, к лаборатории. Это их вина. Это не вина команды абсолютно. Потому что мы имели спортсмена, на этом старте он был чистый. Он откатался. Медаль не должна быть пересмотрена», — подчеркнула Тутберидзе.
«В словах Тутберидзе есть доля правды»
В том, что Камила Валиева приняла участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине, действительно, есть вина и МОК, и WADA, и CAS, отметила в разговоре с NEWS.ru спортивный юрист Анна Анцелиович.
«Доля правды в словах Тутберидзе есть, потому что МОК перед важными соревнованиями, такими как Олимпийские игры, получает доступ к результатам тестирования спортсменов. По идее, они должны были получить информацию о ее положительной допинг-пробе и временном отстранении. Но это не исключает того факта, что организацией, ответственной за обработку результатов, было РУСАДА», — сказала Анцелиович.
Она добавила, что после того, как РУСАДА отправило данные по Валиевой Всемирному антидопинговому агентству (WADA), Спортивный арбитражный суд (CAS) принимал окончательное решение об участии Валиевой в ОИ. Таким образом, на тот момент не были нарушены никакие антидопинговые процедуры, и Валиева считалась чистой спортсменкой. Но скажется ли это на судьбе золотой медали в командном турнире — неизвестно, суд может принять любое решение. И Анцелиович уверена, что судьба медали будет решаться вне зависимости от вердикта непосредственно по Камиле Валиевой.
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