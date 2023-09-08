Депрессия, анорексия, уход мужа на СВО: куда пропала фигуристка Липницкая

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Юлия Липницкая

Фигуристка Юлия Липницкая в 2014 году стала одной из самых молодых участниц Олимпийских игр. В возрасте 15 лет она выиграла золото командных соревнований в Сочи, но в 2017 году завершила карьеру. Куда пропала спортсменка?

Как Липницкая добилась успеха

Липницкая в возрасте 10 лет присоединилась к группе тренера Этери Тутберидзе. На тот момент она не владела ни одним тройным прыжком, но в сезоне-2011/12 стала чемпионкой мира среди юниоров. В 2014 году, взяв первенство на чемпионате Европы, в Федерации фигурного катания приняли решение, что спортсменка должна быть задействована в двух программах в командном турнире на Играх.

Липницкая принесла сборной России максимально возможные 20 баллов и стала самой молодой одиночницей, победившей на Олимпийских играх. Президент России Владимир Путин стоя аплодировал ей с трибуны.

Что произошло с Липницкой после Олимпиады

После триумфальной победы в Сочи Юлия Липницкая начала часто ошибаться и падать на катке. У фигуристки ухудшились отношения с Этери Тутберидзе, она перешла заниматься к олимпийскому чемпиону Алексею Урманову и переехала из Москвы в Сочи.

На протяжении двух лет работы с новым тренером Юлия Липницкая занимала вторые и третьи места на чемпионатах, на результатах сказывались полученные во время тренировок травмы. Все это привело к депрессии и расстройству пищевого поведения и анорексии.

В 2017 году мать фигуристки объявила, что ее дочь завершила спортивную карьеру. 9 сентября того же года Федерация фигурного катания на коньках России официально подтвердила эту информацию.

Чем занималась Липницкая после ухода из спорта

С октября 2017 года Липницкая начала работу в качестве комментатора на канале «Телеспорт». В 2018 году фигуристка совместно с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Еленой Ильиных и серебряным призером зимних юношеских Олимпийских игр Максимом Мирошкиным открыли Академию чемпионов Ильиных — Липницкой. Спустя несколько лет этот проект закрылся.

В 2019 году Юлия Липницкая снова появилась на льду — она приняла участие в ледовом шоу Евгения Плющенко «Золушка». Фигуристка также работает в тренерском составе академии «Ангелы Плющенко».

Что известно о личной жизни Липницкой

Во время подготовки к Олимпиаде в Сочи Липницкая познакомилась с фигуристом Владом Тарасенко, который также был подопечным Этери Тутберидзе. Пара не оглашала официально информацию о своих отношениях вплоть до лета 2020 года, когда стало известно о беременности спортсменки. О пополнении в семье она лично сообщила в социальных сетях. Родившуюся девочку назвали Каталиной.

Осенью 2022 года стало известно о мобилизации Тарасенко. Спортсмен прошел подготовку на полигоне в подмосковном Алабино, его специальность — гранатометчик. Он проходит службу в Запорожской области. В июне этого года Юлия Липницкая в социальных сетях запечатлела возвращение супруга с фронта домой на время отпуска.

Новости фигурного катания на сегодня: 2023 год

Канадский тренер Брайан Орсер, под руководством которого с 2018 по 2020 год занималась российская фигуристка Евгения Медведева, в социальных сетях сообщил, что перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.

На днях стало известно о распаде танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола. Тренер Анжелика Крылова прокомментировала слухи о том, что причиной разрыва стал контракт, согласно которому фигуристка должна была содержать партнера.

«Валера пришел и сказал: „Не хочу кататься с Василисой!“ И на этом можно было поставить точку. Контракт, взаимные упреки и претензии не имели никакого значения после этой фразы. Не знаю, кто повлиял на решение Ангелопола, но за день до случившегося ребята нормально работали на тренировке. Потом Валера пришел с контрактом и поставил ультиматум: „Буду продолжать совместную карьеру только на этих условиях“», — заявила она РИА Новости Спорт.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова попробовала себя в новом виде спорта. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал РИА Новости, почему фигуристка увлеклась шпагами.

«Ей интересно, наши спортсмены ее тоже увидели. Если, конечно, ей надо для чего-то, почему бы нет. Она вот сказала, мол, я буду приезжать к вам худеть», — сказал Мамедов.

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