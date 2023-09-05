Ушла из кино, путешествует: куда пропала звезда «Папиных дочек» Сиваева

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Анастасия Сиваева

Анастасия Сиваева известна зрителям по роли Даши Васнецовой в ситкоме «Папины дочки». После окончания сериала артистка пропала с экранов. Чем она занимается сейчас?

Чем известна Анастасия Сиваева

Анастасия Сиваева родилась в Москве в семье строителя и стоматолога. Свою карьеру будущая актриса начала еще в раннем детстве: в пять лет родители отдали ее в ансамбль народного танца «Зоренька», а когда ей исполнилось семь — в модельное агентство Вячеслава Зайцева.

Позже Сиваева попала под крыло Алексея Буланова, который в своей модельной школе учил ребят не только правильно ходить по подиуму, но и актерскому мастерству. Через несколько лет анкета актрисы появилась на «Мосфильме», и ее позвали в проект «Улица Сезам». После этого Борис Грачевский пригласил Сиваеву в «Ералаш».

В 2004 году артистка сыграла дочь главной героини в фильме «Слова и музыка» и появилась в телеспектакле «Сквозная линия». Популярность пришла к Сиваевой в 2007 году после выхода ситкома «Папины дочки», где она перевоплотилась в подростка-гота Дашу Васнецову.

Изначально актриса должна была играть старшую дочь Машу, однако в последний момент режиссер все переиграл. В итоге роль ветреной красотки Маши исполнила Мирослава Карпович, а Сиваевой достался мрачный образ депрессивного подростка. Артистка признавалась, что в жизни является абсолютной противоположностью своей героини.

За 20 сезонов Даша Васнецова прошла путь от угрюмой школьницы до элегантной замужней девушки и мамы. Сиваева отмечала, что долго адаптировалась к роли беременной — она читала специальную литературу и спрашивала советы у своей матери.

После завершения «Папиных дочек» актриса снялась еще в нескольких проектах: в фильме «Медведицы», сериале «Последняя минута» и в короткометражке «Топор». Однако с 2014 года Сиваева больше не появлялась на экранах.

Артистка ведет достаточно закрытый образ жизни: она редко публикует фотографии в соцсетях, не ходит на телешоу, не дает интервью и не снимается в проектах. При этом Сиваева часто путешествует. По информации СМИ, она не замужем.

Появится ли Сиваева в продолжении «Папиных дочек»

Недавно в Москве завершились съемки продолжения «Папиных дочек». По сюжету Веник (Филипп Бледный) оказывается в той же ситуации, что и его тесть много лет назад: Даша (Анастасия Сиваева) бросает его одного с четырьмя дочерями и уезжает.

Премьера проекта состоится 18 сентября. В ситкоме появятся Андрей Леонов, Филипп Бледный, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова, Екатерина Старшова и Дарья Мельникова.

Об участии в проекте Анастасии Сиваевой нет никакой информации, хотя сюжет новой части сериала разворачивается именно вокруг семьи ее героини. При этом артистка присутствовала на вечеринке по случаю окончания съемок сезона. Соответствующие кадры в микроблоге опубликовала актриса Полина Айнутдинова, которая играет ее дочь.

По мнению пользователей Сети, Сиваева все-таки может появиться в проекте, хотя, судя по официальной информации, она не принимала участие в съемках.

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