«Сильное событие»: фигурист о выходе Костомарова на лед Фигурист Энберт назвал сильным событием выход Костомарова на лед

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров

Выход на лед олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова стал «сильным и трогательным событием», заявил российский фигурист и серебряный призер Олимпиады в 2018 году в командных соревнованиях Александр Энберт. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что это важный пример для людей, которые столкнулись с жизненными трудностями.

Произошло очень сильное и трогательное событие — Роман вышел на лед. Мало того что это довольно сложно сделать эмоционально, потому что он только привыкает к новому своему состоянию, но это и действительно волевой поступок, который, думаю, для многих станет примером. Это важно как пример для людей: все возможно, не надо опускать руки, — пояснил Энберт.

Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп во время гала-шоу фигуриста и хореографа Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи, в котором выступает его супруга Оксана Домнина. В конце проката Домниной Роман Костомаров подошел к супруге, они обнялись и вместе покинули каток под аплодисменты. На лед спортсмен вышел в кроссовках.

Появление фигуриста на катке восхитило не только публику гала-шоу, но и многих россиян, которые переживали за жизнь Костомарова. В социальных сетях под видеороликами с обращением олимпийского чемпиона поклонники писали, что гордятся спортсменом и не могут сдержать слез.