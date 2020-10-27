16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Липницкая показала снимок дочки от Тарасенко

09:24, 28 октября 2020
Юлия Липницкая Юлия Липницкая Фото: sunnylipnitskaya/instagram.com

Российская фигуристка Юлия Липницкая на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фотографию своей четырёхмесячной дочери Каталины.

Ребёнок у 22-летней спортсменки родился летом 2020 года. Отец малышки — фигурист Владислав Тарасенко.

На опубликованных Липницкой фотографиях Каталина держит головку, улыбается и спит.

Четыре месяца, — подписала фигуристка пост в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, в июне Липницкая подтверждала, что действительно ожидает ребёнка. Она заявляла, что не понимает, почему спортивный агент Андрей Митьков рассказал о её положении, не имея на это право.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео