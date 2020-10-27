Липницкая показала снимок дочки от Тарасенко

https://static.news.ru/photo/c9604dd8-18e6-11eb-80c3-fa163e074e61_660.jpg Юлия Липницкая Фото: sunnylipnitskaya/instagram.com

Российская фигуристка Юлия Липницкая на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фотографию своей четырёхмесячной дочери Каталины.

Ребёнок у 22-летней спортсменки родился летом 2020 года. Отец малышки — фигурист Владислав Тарасенко.

На опубликованных Липницкой фотографиях Каталина держит головку, улыбается и спит.

Четыре месяца, — подписала фигуристка пост в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, в июне Липницкая подтверждала, что действительно ожидает ребёнка. Она заявляла, что не понимает, почему спортивный агент Андрей Митьков рассказал о её положении, не имея на это право.