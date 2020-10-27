Липницкая показала снимок дочки от Тарасенко

Российская фигуристка Юлия Липницкая на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фотографию своей четырёхмесячной дочери Каталины.
Ребёнок у 22-летней спортсменки родился летом 2020 года. Отец малышки — фигурист Владислав Тарасенко.
На опубликованных Липницкой фотографиях Каталина держит головку, улыбается и спит.
Четыре месяца, — подписала фигуристка пост в Instagram.
Как ранее передавал NEWS.ru, в июне Липницкая подтверждала, что действительно ожидает ребёнка. Она заявляла, что не понимает, почему спортивный агент Андрей Митьков рассказал о её положении, не имея на это право.