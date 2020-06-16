Липницкая не понимает, по какому праву агент сообщил о её беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что действительно ожидает ребёнка, и она не понимает, почему спортивный агент, основатель агентства «Весь спорт» Андрей Митьков сообщил о её положении, не имея на это право.
Мы с Владом [Тарасенко] должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, — приводит слова фигуристки «Матч ТВ».
По её словам, с Митьковым из-за его непорядочности в своё время прекратили сотрудничество пловчиха Юлия Ефимова и фигуристка Елена Ильиных.
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