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Липницкая не понимает, по какому праву агент сообщил о её беременности

18:50, 16 июня 2020 14
Юлия Липницкая Юлия Липницкая Фото: Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что действительно ожидает ребёнка, и она не понимает, почему спортивный агент, основатель агентства «Весь спорт» Андрей Митьков сообщил о её положении, не имея на это право.

Мы с Владом [Тарасенко] должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, — приводит слова фигуристки «Матч ТВ».

По её словам, с Митьковым из-за его непорядочности в своё время прекратили сотрудничество пловчиха Юлия Ефимова и фигуристка Елена Ильиных.

Ранее в своем канале в «Яндекс.Дзен» спортивный агент Андрей Митьков сообщил, что Юлия Липницкая готовится стать мамой, писал NEWS.ru.

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