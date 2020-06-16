Липницкая не понимает, по какому праву агент сообщил о её беременности

https://static.news.ru/photo/dbaf68c6-afea-11ea-ac7d-fa163e074e61_660.jpg Юлия Липницкая Фото: Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что действительно ожидает ребёнка, и она не понимает, почему спортивный агент, основатель агентства «Весь спорт» Андрей Митьков сообщил о её положении, не имея на это право.

Мы с Владом [Тарасенко] должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, — приводит слова фигуристки «Матч ТВ».

По её словам, с Митьковым из-за его непорядочности в своё время прекратили сотрудничество пловчиха Юлия Ефимова и фигуристка Елена Ильиных.