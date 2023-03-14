Денег мало? Плющенко отказался кататься с Загитовой, Медведевой, Ягудиным Легенды фигурного катания покажут эксклюзивные программы в новом шоу «Русский вызов». Однако Евгений Плющенко не захотел участвовать в соревнованиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Российское фигурное катание в условиях жесточайших санкций умудряется не просто выживать, но и радовать болельщиков яркими соревнованиями с высоким уровнем конкуренции. Кроме того, появляются турниры в новых форматах, которые выглядят весьма многообещающе. Одно из таких соревнований — турнир по шоу-программам с громким названием «Русский вызов». Рассказываем, чем может быть интересно это событие ценителям фигурного катания.

Что за турнир «Русский вызов» и зачем он нужен

Турнир состоится 18 марта в московском Ледовом дворце «Мегаспорт», соревнования уместят в один день. Само собой, прямую трансляцию шоу проведет Первый канал. С рейтингами у фигурного катания на ТВ пока все в порядке.

Организаторы решили избавить зрителей от лицезрения 13- и 14-летних воспитанниц Этери Тутберидзе, исполняющих по десять четверных прыжков в программе, и установили возрастной ценз. В турнире смогут принять участие спортсмены, родившиеся в 2007 году и раньше, при этом не имеет значения, действующие они или завершившие карьеру.

Wild card для выступления на «Русском вызове» могли получить все олимпийские чемпионы и чемпионы мира, остальные допускались до турнира решением Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), которая рассматривала индивидуальные заявки. Всего до состязаний допустили 24 участников: это и одиночники, и спортивные пары, и танцевальные дуэты. Половина из них имеет в активе титулы олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а вторая половина — нет.

Какие звезды участвуют в шоу «Русский вызов»

От количества звездных участников рябит в глазах. Тут и Алина Загитова с Евгенией Медведевой, которые давно не соревновались на сколько-нибудь приличном уровне, и Алексей Ягудин, который брал олимпийское золото в далеком 2002-м, еще до рождения многих современных фигуристов. Тряхнуть стариной решили и триумфаторы Игр в Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, бравшие золото на Олимпиаде-2006 в Турине.

Среди участников хватает и действующих звезд. На «Русском вызове» выступит обвиняемая в употреблении допинга Камила Валиева, олимпийская чемпионка — 2022 Анна Щербакова, неувядающая Елизавета Туктамышева, восходящая звезда Софья Акатьева и многие другие.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

А судьи кто и какие правила?

По регламенту соревнований каждый участник/участники представят программу длительностью от 2,5 до 3 минут. Нет никаких ограничений по обязательным элементам, костюмам, спецэффектам. Главное условие — программа должна быть абсолютно новой, нигде ранее не показанной. Так что зрителей ждет настоящий эксклюзив.

Оценивать участников будет профессиональное жюри, но критерии отличаются от привычных, используемых на официальных соревнованиях. Оценки будут выставляться за два компонента: композицию и представление. Под композицией подразумеваются оригинальность идеи и качество музыкальной и хореографической части программы. Представление — это демонстрация вовлеченности, участия и заинтересованности, основанной на понимании музыки и композиции. Исходя из этого, можно сделать вывод, что оценки, как в старые добрые времена, будут весьма субъективными, а монотонной штамповкой четверных победы не добиться.

Еще одна фишка «Русского вызова» заключается в том, что все участники будут биться за единственную победу в общем зачете, то есть и мужчины, и женщины, и пары с дуэтами — все друг другу конкуренты.

Какой главный приз

Победитель этого необычного соревнования получит приличный гонорар в пять миллионов рублей, за второе место предусмотрена награда в три миллиона, бронзовый призер заработает один миллион. Денежное вознаграждение предусмотрено также для трех участников, которые не войдут в тройку призеров, но станут победителями в номинации зрительских симпатий. Между ними поделят миллион рублей. Еще 500 тысяч заработает тот, которого специальным призом решат наградить члены жюри.

Утешительный приз в размере 250 тысяч рублей предусмотрен для каждого участника «Русского вызова», однако потратить эти деньги на еду, одежду или развлечения не получится. Гонорар рассчитан исключительно на покрытие расходов, связанных с участием в шоу (постановка программы, реквизит, трансфер и т. д.)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Ягудин

Почему Плющенко отказался от участия?

Еще одним крутым сюжетом «Русского вызова» могло бы стать противостояние Алексея Ягудина с Евгением Плющенко, однако последний посчитал выступление на турнире ниже своего достоинства. Двукратному олимпийскому чемпиону не понравилось отсутствие персонального приглашения, а также размер гонорара.

Плющенко признавался, что только за выход на лед хотел 10 миллионов рублей. На резонное замечание о том, что победителю заплатят в два раза меньше, фигурист отвечал в фирменной манере.

Вы хотите сравнить победителей и меня? Все ребята очень хорошие, но пусть свое покатаются, добьются результатов, которые были у меня, встанут на ножки вот так вот уверенно. И потом будем говорить, — говорил Плющенко.

Очень здорово, что в российском фигурном катании достаточно заслуженных мастеров, готовых радовать поклонников выступлениями за суммы существенно меньше 10 миллионов рублей. В нынешние тяжелые времена тотального бана это особенно ценно.