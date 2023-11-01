Тутберидзе заявила, что «добрые люди» советовали ученицам уйти из ее группы Тренер Этери Тутберидзе заявила, что ее ученицам советовали сменить тренера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что всегда расстраивается, когда ее подопечные уходят к другим специалистам, этим она поделилась с Леонидом Слуцким в шоу «Коммент.Тренер». По словам Тутберидзе, много «добрых людей» советовали ученицам уйти из ее группы.

Я думаю, что очень много добрых людей вокруг. Ей [Юлии Липницкой] же писали везде: меняй тренера. И Жене [Медведевой] писали: надо менять тренера, тренер тебя слил, — поделилась Этери Георгиевна.

Тутберидзе является мастером спорта Советского союза, а в 2014 году она стала заслуженным тренером России. В 2021 году ее признали лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев.

Евгения Медведева под наставничеством Тутберидзе дважды становилась чемпионкой мира и Европы. В 2018 году на Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала две серебряные медали. Фигуристка ушла из группы Тутберидзе в 2018 году к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Юлия Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Также на ее счету серебро чемпионата мира и золото первенства Европы 2014 года. Она тренировалась у Этери Георгиевны с 2009, но в 2015 году покинула группу и перешла к тренеру Алексею Урманову.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. Глава города назвал дворец спорта уникальным и отметил, что у него две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля.